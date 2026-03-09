Fans von Herr der Ringe sorgten dafür, dass ein unwichtiger Elb plötzlich spannender als Frodo wurde

In Herr der Ringe gibt es haufenweise Elben, deren Namen und Geschichte wir kennen. In einem Fall waren jedoch die Fans der Filme dafür verantwortlich, dass ein unscheinbarer Hintergrundcharakter ins Rampenlicht geholt wurde.

Um welchen Elb geht es? Eigentlich sollte er nur ein unwichtiger Statist im Hintergrund sein. Doch die Figur des Schauspielers Bret McKenzie brachte es durch den ersten Film von Herr der Ringe zu einiger Bekanntheit.

In Die Gefährten ist der damals noch unbenannte Elb bei der Szene von Elronds Rat zu sehen. Dort wird besprochen, wie mit dem Einen Ring zu verfahren sei. Der besagte Elb sitzt erst neben Aragorn. Später, als Frodo sich bereiterklärt, den Ring selbst nach Mordor zu tragen, steht die Figur am Rand der debattierenden Charaktere.

Schon damals fiel der äußerlich sehr ansehnliche, doch leider stumme Elb manchen Fans auf. Er erlangte einige Beliebtheit, sodass Regisseur Peter Jackson ihn für den dritten Film zurückbrachte. Dort darf der Elb sogar einen ganzen Satz sprechen.

In der Szene, in der Arwen zu den Grauen Anfurten aufbricht, hat sie eine Vision. Weil sie dadurch stehenbleibt, tritt der Elb zu ihr und merkt an, dass sie nicht verweilen können.

Die Liebe der Fans zu dem unbekannten und eigentlich eher unwichtigen Elb führte nicht nur dazu, dass er einen richtigen Namen erhielt – sein Darsteller durfte einige Jahre später sogar noch einmal nach Mittelerde zurückkehren.

Bret McKenzies Vater, Peter McKenzie, spielt ebenfalls eine kleine Rolle in Herr der Ringe – er ist als einer der stärksten Menschen überhaupt zu sehen.

Frodo ist cool, aber…

Welchen Namen hat der Elb erhalten? Die Community hat den Charakter „Figwig“ getauft. Dabei handelt es sich um eine Abkürzung, wobei die Anfangsbuchstaben der Wörter eines bestimmten Satzes genutzt werden.

Dieser lautet auf Englisch: „Frodo is great… who is that?” (Frodo ist toll… aber wer ist das?).

Obwohl Frodo während der Szene von Elronds Rat alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte, war es doch Figwit, der die Fans nachhaltig beschäftigt hat. 2004 erschien sogar eine Fan-Doku, die man heute auf YouTube sehen kann.

Das entging auch Peter Jackson und den anderen Darstellern wie Gandalf-Schauspieler Ian McKellen nicht. Für Teil 3 durfte die Figur deshalb mit eigener Dialogzeile zurückkehren.

Damit endete die Zeit in Mittelerde für den Darsteller Bret McKenzie aber nicht. Als Peter Jackson im Jahr 2012 den ersten Ableger seiner Hobbit-Trilogie in die Kinos brachte, war auch McKenzie wieder mit an Bord.

Er spielte dort den Elb Lindir, der Gandalf in Bruchtal begrüßt. Im Making-of (via MiddleEarthUpdates auf YouTube) zeigt sich der Schauspieler sehr erfreut:

Ich war total begeistert, als ich gefragt wurde, ob ich für eine Rolle in dem Film zurückkommen möchte. Bret McKenzie

Zwar ist auch dieser Auftritt vergleichsweise kurz, Fans des Darstellers dürfte das Wiedersehen aber dennoch gefreut haben.

Übrigens ist McKenzie abgesehen von seinen Auftritten als Elb in den Mittelerde-Filmen kein Unbekannter. Neben dem Schauspiel arbeitet er auch als Musiker und gewann als Komponist des Films Die Muppets im Jahr 2012 einen Oscar.

Kanntet ihr die Geschichte von Figwit bereits? Oder ist euch der Elb bislang noch nie aufgefallen? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare.


