Hunt for Gollum: Cast, Trailer, Release – Alle Infos zum neuen Film im Universum von Herr der Ringe

Viele geliebte Figuren aus Mittelerde kehren zurück ins Kino und das in einem neuen Film. MeinMMO verrät euch alles, was ihr zum Cast, Trailer und Release von Hunt for Gollum wissen müsst.

Was ist The Hunt for Gollum für ein Film? Der kommende Fantasy-Film bezieht sich auf die originale Filmtrilogie von Peter Jackson und spielt zeitlich vor Der Herr der Ringe: Die Gefährten und somit vor der Reise von Frodo.

Wer ist im Cast von The Hunt for Gollum? Einige bekannte Gesichter aus der Trilogie kehren im neuen Film zurück. Bisher sind folgende Darsteller bekannt:

Andy Serkis als Gollum

Ian McKellen als Gandalf

Elijah Wood als Frodo Beutlin

Bisher ist unbekannt, ob Aragorn erneut von Viggo Mortensen gespielt wird. Im Film könnte Aragorn aber eine größere Rolle spielen.

Gibt es einen Trailer zu The Hunt for Gollum? Nein, bisher gibt es weder Trailer noch Teaser zum Film. Die Dreharbeiten sollen laut Ian McKellen im Juli 2026 beginnen, also muss man noch etwas warten.

Nach der Hobbit-Trilogie erschien auch noch ein Anime-Film zum Universum:

Hunt for Gollum: Release und Handlung

Wann ist der Release von The Hunt for Gollum? Der Film soll in Deutschland am 16. Dezember 2027 in den Kinos starten. Da die Dreharbeiten im Juli 2026 beginnen sollen, ist der Release-Termin auch noch ziemlich plausibel.

Was ist zur Handlung von The Hunt for Gollum bekannt? Bisher ist nichts Konkretes zur Handlung von The Hunt for Gollum bekannt, man kann aber bereits ableiten, worum es gehen wird.

Wie der Name schon vermuten lässt, wird das zentrale Thema des Films wohl die Jagd nach Gollum sein. Sméagol, der später zu Gollum wird, kommt in den Besitz des Einen Rings, nachdem er seinen Freund tötet, der den Ring in einem See findet. Später kommt aber Bilbo Beutlin an den Ring, doch Gollum weiß das.

Deshalb wird Aragorn von Gandalf beauftragt, Gollum zu finden, damit dieser Sauron nicht verrät, wo er sich befindet. Gollum selbst befindet sich auf dem Weg, den Ring zurückzuerlangen.

Das Universum von Herr der Ringe hat viele Geschichten und Charaktere, die noch nicht verfilmt wurden, aber ganze Serien füllen könnten. MeinMMO stellt regelmäßig Teile der Lore vor. Falls ihr eine Übersicht dazu sehen wollt, schaut hier hinein: Herr der Ringe: Alles zur Lore und Geschichte von Mittelerde