Unscheinbares Spiel hat auf Steam 200.000 Spieler, manche riechen das große Geld

Das Idle-Game TBH: Task Bar Hero sorgt für Aufsehen, denn es erobert die Top-Listen auf Steam. Aber was steckt dahinter?

Mit dem Zocken von Games Geld verdienen. Das ist für viele ein großer Traum, den sich aber nur die wenigsten erfüllen können. Zum Pro-Gamer reicht es nur selten. Aber wie wäre es, wenn man in einem Spiel seltene Items farmen könnte und die dann an andere Spielerinnen und Spieler verkauft?

Genau diese Fantasie bedient ein kleines Idle Game, das man ganz gemütlich nebenbei zocken kann.

Ein anderes Spiel dieser Art ist Melvor Idle:

Video starten Melvor Idle nimmt die Elemente klassischer MMOs, und bricht sie auf ein Minimum runter Autoplay

Echtgeld im Steam Marketplace verdienen – ein Reiz für viele

Was ist das für ein Spiel? In TBH: Task Bar Hero auf Steam schlüpft ihr in der Rolle eines Helden, der am unteren Rand eures Bildschirms – also an der Taskleiste – munter um sein Überleben kämpft. Er prügelt sich durch Dungeons, besiegt zahlreiche Feinde und wird dabei mit Erfahrungspunkten und Beute belohnt. Das meiste geschieht automatisiert, ihr könnt aber Einfluss nehmen, etwa auf die ausgewählte Ausrüstung.

Das Grundspiel ist kostenlos, es gibt aber verschiedene Supporter-Packs, die neue Helden freischalten oder auch die Drop-Chancen von Belohnungen wie Gold oder Erfahrungspunkten erhöhen.

Wie beliebt ist das Spiel gerade? Schaut man sich die Statistiken auf Steam Charts an, dann hat TBH fantastische Spielerzahlen. Direkt nach dem Launch stieg die Menge an gleichzeitigen, aktiven Spielern auf 260.000 an. Inzwischen übersteigt man durchgängig die 300.000 Spieler.

TBH: Task Bar Hero hat extrem viele Spieler. Bildquelle: Steam Charts

Das liegt zum einen daran, dass das Spiel „nebenbei“ gespielt werden kann und einfach passiv in der Taskleiste mitläuft, aber auch daran, dass es schon vor dem offiziellen Release auf Steam eine solide Spielerzahl gab. TBH fing also nicht bei 0 an.

Warum ist das Spiel beliebt? Zum einen ist TBH ein übliches Idle-Game mit RPG-Elementen. Es lockt mit Charakter-Entwicklung und vielen Items, die man entdecken kann. Der Clou ist allerdings: Die Items können über den Marketplace getauscht und verkauft werden. Wer will, kann also echtes Geld ausgeben, um seinen Helden die beste Ausrüstung zu bescheren.

Genau darin sehen viele eine lukrative Einnahmequelle. Denn wer träumt nicht davon, ein paar Euro zu verdienen, nur weil ein „Nebenbei-Spiel“ ein tolles Item abgeworfen hat?

Ein kleines Idle-Spiel für nebenbei – oder doch eine Geldquelle?

Rezensionen werden schlechter: Trotz des großen Erfolges mit vielen gleichzeitigen Spielern sind die Rezensionen eher schlecht. Aktuell empfehlen nur 43 % der über 2.000 Bewertungen das Spiel (Stand: 06.06.2026, 14:30 Uhr). Stellvertretend für viele andere, hier ein Auszug der Rezension von Lextao:

Das Spiel war gut und ein spaßiges Idle-Game, aber die Entwickler ruinieren es gerade aktiv. Anstatt, dass sie chinesische Bots bekämpfen und Marktplatz-Betrügern zu Leibe rücken, bestraften sie gerade ihre engagierteste, zahlende Kundschaft, indem sie stillschweigend die Drop-Raten reduzieren und die Progression ruinieren. Ihr hattet hier ein verstecktes Juwel, aber habt es irgendwie noch geschafft, den Triumph in letzter Sekunde zu ruinieren.

Viele kritisieren, dass die Entwickler nichts gegen die zahlreichen Bots tun würden, die das Spiel auf vielen Rechnern gleichzeitig laufen lassen sollen, um den Markt mit Items zu überschwemmen. Außerdem haben sich mit dem Release die Drop-Raten von Items verschlechtert, was aus Sicht einiger den Handel mit Items noch begünstigen soll.

Gab es so etwas schon mal? Ja. Ein vergleichbares Spiel mit einem ähnlichen Konzept war „Banana“. Bei diesem (sehr wohlwollend als solchem bezeichneten) Spiel konnte man Bananen sammeln. Dabei gab es auch ganz besondere, seltene Bananen, die es nur zu besonderen Events oder nach besonders viel Zeit gab. Die Bananen wurden dann im Marketplace für viel Geld gehandelt. Ganz ähnlich scheint die Entwicklung bei TBH: Task Bar Hero zu sein.