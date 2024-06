Ein Spiel um eine Banane hat 700.000 Spieler auf Steam, weil gierige Gamer hoffen, damit Geld zu verdienen

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Handels ist die sogenannte „Fomo“, also die „Fear of missing out“ (deutsch: Angst, etwas zu verpassen). Die Bananen, die ihr erhalten könnt, wechseln nämlich regelmäßig. Manche Bananen verschwinden aus dem Drop-Pool und sind dann nicht mehr erhältlich – außer, ihr kauft sie.

Die Idee vieler „Spieler“ ist es also, mit etwas Glück eine seltene Banane zu erhalten und diese auf dem Marktplatz zu verkaufen. Der Käufer hofft in dieser Annahme wiederum darauf, die Banane anschließend für einen noch höheren Preis weiterverkaufen zu können. Das Prinzip ähnelt dem der NFTs, die vor einigen Jahren auch versuchten, im Gaming Fuß zu fassen .

Warum hoffen Spieler, damit Geld zu verdienen? Wenn ihr eine neue Banane erhalten habt, könnt ihr diese auf dem Marktplatz von Steam verkaufen – ähnlich wie Skins in Counter-Strike. Und genauso wie in CS2 sollen auch die Bananen in unterschiedlichen Seltenheitsstufen droppen.

Was ist das für ein Spiel? Das „Spiel“ heißt „Banana“ und erschien am 23. April 2024 auf Steam. Banana ist ein sogenanntes Clicker-Game. Das heißt, ihr macht nichts anderes, als mit eurer Maus auf eine virtuelle Banane zu klicken.

