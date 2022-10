7 Gaming-Snacks, die schmecken, aber nicht den Controller versauen oder die Tastatur vollkrümeln

Jeder Gamer kennt das: beim gemütlichen Zocker-Abend braucht man nebenher irgendwas zum Knabbern. Aber Chips und Co. landen gerne zerkleinert in der Tastatur oder als Überrest auf den Buttons oder dem Charakterblatt. Säubern nervt. MeinMMO stellt euch darum hier 7 Snacks vor, die weder krümeln noch fetten – und dazu noch schmecken! Warum? Nun …

Es ist August 2021. Corona kickt voll rein, Blizzard steckt knietief im Sexismus-Sumpf und eine Spiele-Dürre quält die Gamer. Irgendwie fehlen die positiven Nachrichten. MeinMMO veranstaltet also ein Brainstorming, wie es hippe Start-ups aus Berlin auch erfolgreich machen. Redaktionsleiter Schuhmann fragt nach Ideen für Artikel, die jeden interessieren:

Benedict am Ende der Session, mehr im Spaß: „Wie wäre es mit Snacks, die man essen kann, ohne sich die Battlestation zu versauen?“

Cortyn (aus dem Off): „Das geht doch mit allem, du musst es nur mit Stäbchen essen!“

Schuhmann: „Klingt gut. Grothaus, du bist doch gelernter Koch. Mach das mal.“

Benedict: „Aber da-“

Schuhmann: „Weitere Ideen?“

Benedict: „…”

Jetzt ist Oktober 2022. Ich habe diesen Artikel also erfolgreich ein Jahr lang vor mir herschieben können und gehofft, dass er in Vergessenheit gerät. Aber irgendein Streber hat ihn in einer Liste festgehalten. Und mein neuer Kollege Maik Schneider hat sich daran erinnert. Danke, Maik!

Nun gut, aber ich bin professioneller Schreiber und bearbeite jeden Artikel ernsthaft. Und tatsächlich habe ich ja Ahnung von Kochen und Ernährung. Als Veteran von den berühmten LAN-Partys von damals habe ich zudem so ziemlich alles an Gaming-Snacks schon probiert.

Außerdem kann ich mich damit darum drücken, wieder Spiele zu testen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe.

Was findet ihr also hier? Mein Ziel mit der Liste war es, Leckereien zu finden, die wirklich „snackbar“ sind – also zwischen zwei Frags oder beim Warten auf die Wiederbelebung schnell mit einer Hand gegriffen und verputzt werden können. Möglichst ohne Besteck.

Bei der Auswahl habe ich versucht, gleichermaßen Süßes wie Herzhaftes auszuwählen. Was ihr aber hier NICHT findet, sind ausdrücklich gesunde Zwischenmahlzeiten. Ich bin weder Ernährungsberater noch Arzt. Bei allen genannten Snacks gilt: Habt ihr Allergien oder Unverträglichkeiten oder müsst auf Blutzucker und Ähnliches achten, schaut genau auf die Inhaltsstoffe beim Kauf. Die Snacks sind nicht dazu gedacht, Mahlzeiten zu ersetzen.

Wer nicht auf seine Linie achtet, dem kann ich übrigens den „perfekt erhaltenen Kuchen“ aus Fallout empfehlen. Den habe ich hier gebacken – Mit Rezept!

Ich habe das begehrteste Gericht aus Fallout nachgekocht – So hat’s geschmeckt

Gummibärchen

Wenig überraschend finden sich auf der Liste die schmackhaften kleinen Gummitierchen wieder, die es in dutzenden Formen und Geschmacksrichtungen gibt. „Bären“ ist nur der Oberbegriff für alles, was es so in dieser Form gibt: Würmer, Dinos und Fledermäuse von Trolli, Katjes, Nimm 2 oder eben Haribo.

Empfehlen kann ich hier allerdings ausschließlich Gummibären ohne „saures Pulver“ drumherum, weil dieses die Finger und damit schnell den Controller verklebt. Ebenfalls gilt: leckt eure Finger nicht ab und geht dann in die Tüte.

Das ist nicht nur leicht ekelhaft, sondern hat auch den Nachteil, dass vollgelullte Griffel die Gummitiere leicht auflösen. Damit werden sie schnell klebrig und ihr positiver Effekt verschwindet.

Gummibärchen sind vor allem in kälteren Monaten ratsam, da sie bei zu hohen Temperaturen schnell verschmelzen und wieder klebrig werden. Persönlich esse ich gerne die „originalen“ Goldbären von Haribo, vor allem, weil es sie als „Wacken-Edition“ gibt.

Falls ihr nach einer veganen oder Bio-Option sucht, schaut in der Apotheke nach Saft-Bären oder nach Produkten von Katjes. Diese kosten zwar oft etwas mehr, schmecken aber ebenfalls vorzüglich.

Katjes bietet viele Gummi-Produkte vegan an.

Mäusespeck (Marshmallows)

Marshmallows, den ich aus meiner Kindheit noch als Mäusespeck kenne, sind ein hervorragender süßer Snack beim Zocken. Sie sind weicher als Gummibären, etwas süßer, aber mit einem angenehmen Kaugefühl.

Mäusespeck gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wobei schlicht „Zucker“ und manchmal Erdbeere die gängigsten sind. Ihr findet Mäusespeck vor allem in Form von Jahrmarkts-Mischungen oder eben als immer populärer werdende Marshmallows.

Wie bei Gummibären gilt hier: nicht mit nassen Fingern in die Packung und möglichst kühl lagern. Mäusespeck klebt gerne noch fieser als Gummitiere.

Mäusespeck, stilecht in Form von Mäusen, gibt’s aber auch oft als kleine Spiralen oder Zylinder.

Traubenzucker oder Brausebonbons

Viele kennen Brause vermutlich nur als Tütchen mit Pulver, das man entweder in Wasser auflöst, vom Finger leckt oder direkt auf Ex kippt. Bekloppte ziehen sich das Zeug auch durch die Nase – macht man im Regelfall aber nur ein Mal, dann lernt man draus.

Brause gibt es aber auch in Form von Bonbons, die sich lutschen oder zerkauen lassen. Die Bonbons prickeln im Mund angenehm und haben verschiedene Geschmacksrichtungen.

Wer es nicht so sauer mag, der kann auf Traubenzucker zurückgreifen. Auch den gibt es in fester Form von Bonbons, kleinen Tabs oder Perlen, etwa an Kettchen und Co. Der Vorteil gegenüber Pulver: Ihr habt sofort Portionsgrößen und nichts klebt, wenn ihr die Bonbons sofort in den Mund steckt.

Ältere Generationen dürften auch noch PEZ kennen. Diese kleinen Zuckerplättchen kommen in handlichen Spendern, bei denen man die Süßigkeiten gar nicht erst berühren muss. Da PEZ aber aus Läden immer häufiger verschwindet, empfehle ich die Website World of Sweets für nostalgische und ausgefallene Süßigkeiten.

PEZ-Spender gibts auch in Gaming-Motiven, wie hier Mario. Bildquelle: World of Sweets.

Schokolinsen

Kennt jeder, hatte vermutlich jeder als Kind mindestens einmal. Schokolinsen sind meist mit einem Zuckerguss überzogene, kleine Schoko-Tropfen, die im Mund schön knacken und dann schokoladig schmelzen.

Die bekanntesten Schokolinsen sind vermutlich die berühmten Smarties. Deren Vorteil ist, dass sie in Papp-Röhren und Schachteln kommen, sodass man sich die Linsen einfach in den Mund kippen kann.

Ich persönlich mag generell Smarties und Schokolade nicht gerne. Hier gilt aber, wie bei allen genannten Süßigkeiten, dass sie bei Hitze und Feuchtigkeit schnell klebrig werden.

Schokolinsen müsst ihr schnell verputzen, sonst schmelzen sie und verschmieren die schöne Peripherie!

Trockenfleisch

Was man sonst vor allem von Fitness-Fans als Protein-Quelle kennt, ist auch als Snack hervorragend. Trockenfleisch ist (fast) vollständig von Flüssigkeit befreites, recht zähes Fleisch. Quasi reines Eiweiß mit etwas Fett und ohne Zucker.

Trockenfleisch gibt es in vielen Formen und mit unterschiedlicher Würze. Es lässt sich leicht snacken und hält auch recht lang, da man eine ganze Weile zu kauen hat – insofern man nicht schlingt.

Der Nachteil ist, dass Trockenfleisch recht teuer ist. Betrachtet es eher als „Premium“-Snack. Das Trockenfleisch von Jack Link’s ist das vermutlich bekannteste und auch okay, ihr bekommt aber mit etwas Suchen ähnlich gute Produkte günstiger.

Mein Tipp: Sucht bei Amazon einfach nach Trockenfleisch, Biltong oder Droewors und stöbert dort etwas. Für Vegetarier gibt es auch getrocknete Gemüsechips oder getrocknetes Obst und als pescetarische Option und für Experimentierfreudige gibt es getrockneten Fisch oder Tintenfisch im gut sortierten Asia- oder Spezialitäten-Laden.

Lust auf was zu knabbern bekommen? Holt euch einen Snack, hier ist ein passendes Video mit Gameplay zum kommenden Wild Hearts für euch zur Begleitung:

Pumpernickel

Nein, kein Scherz. Gamer aus Süddeutschland kennen das Brot vermutlich nicht, aber Pumpernickel ist ein besonders hergestelltes, fast schwarzes und leicht süßes Vollkornbrot aus Roggen. „Du empfiehlst Brot? Was ist falsch mit dir?“

Berechtigte Frage, aber: als Quasi-Westfale stehe ich total auf Pumpernickel und der Vorteil an diesem Brot ist, dass man es in kleinen Scheiben bekommt, die etwa so groß sind wie ein 2-Euro-Stück. Also ideal zum Snacken.

Wer sich etwas mehr Mühe geben will, der kann sich gleich kleine Häppchen zubereiten. Ich empfehle als „Mini-Sandwich“ etwas Schmelzkäse, luftgetrockneten Schinken und eine Scheibe Radieschen zwischen zwei dieser Pumpernickel-Taler.

Alternativ lassen sich ein Stück Käse und eine Weintraube oder eine Dattel und etwas Speck mittels Zahnstocher auf die Scheiben spießen als etwas gehobenere Amuse-Bouche. Hier bewegen wir uns aber schon etwas von „einfachen Snacks“ weg.

Klingt seltsam, ist aber wirklich ein guter Snack: Pumpernickel.

Studentenfutter

Es gibt dutzende Nuss-Fruch-Mischungen, von denen das klassische „Studentenfutter“ wohl das bekannteste sein dürfte. Verschiedene Kerne und Nüsse zusammen mit Rosinen sollen schnell Energie liefern und den Kopf ankurbeln.

Hat bei mir als Student nie geklappt, futtern tue ich das Zeug trotzdem gerne. Ihr findet in so gut wie jedem Laden verschiedene Variationen – mit und ohne Rosinen, mit bestimmten Nüssen oder ohne.

Achtet aber darauf, dass bestimmte Schalenfrüchte und Nüsse wie Erdnüsse stark fetten können. Wenn ihr auf eure Peripherie Acht geben wollt, achtet vermehrt auf Mandeln, Haselnüsse und Walnüsse. Meiner Erfahrung nach fetten die am wenigsten, auch wenn sie viel Fett enthalten.

Mischungen mit Nüssen und Trockenfrüchten gitb es zuhauf.

Bonus: Obst, Gemüse und … Stäbchen?

Wer mehr auf eine gesunde Alternative aus ist, der kann sich natürlich jederzeit etwas Obst oder Gemüse klein schnibbeln und in eine Schale neben den PC oder auf den Couch-Tisch stellen. Äpfel, Gurken, Paprika und alle Sorten von Beeren eignen sich besonders gut.

Bei vielen Obst- und Gemüsesorten wie Bananen oder Oliven ist aber Besteck ratsam, wenn man nicht rumschmieren will. Außerdem müsst ihr die Sachen meist vorbereiten, was der Idee eines „Tüte auf und futtern“-Snacks etwas widerspricht.

Wie MeinMMO-Dämon Cortyn aber schon damals richtig erklärt hat: Stäbchen helfen. Mit Stäbchen könnt ihr sogar Chips ohne Probleme futtern, ohne euren Controller ungewollt einzufetten. Das erfordert allerdings etwas Übung.

Mit Stäbchen zu essen, ist vor allem in asiatischen Ländern verbreitet. Hier weniger, obwohl es durchaus nützlich sein kann. Wenn ihr es lernen wollt, hier ein kleines Tutorial von yamyamfoods:

Ich habe bei dieser Liste vor allem solche Snacks empfohlen, die ich selbst gerne esse – auch, wenn ich das nicht mehr häufig tue. Nutzt sie im Zweifelsfall als Ideengeber für den nächsten Spiele-Release, den ihr durchzocken wollt. Persönlich liebe ich übrigens auch Lakritze und insbesondere die salzigen, da die aber sehr stark variieren können in ihrer „Essbarkeit“ beim Zocken, habe ich sie weggelassen.

Schreibt eure Tipps für die besten Gaming-Snacks gerne in die Kommentare!

Übrigens eignen sich diese nicht-fettenden und nicht-krümelnden Snacks nicht nur für Videospiele. Auch analoges Pen and Paper freut sich darüber, wenn der Charakterbogen nicht durch Chips-Fett transparent geworden ist. Und Brettspiele sollte man ebenfalls nicht vernachlässigen:

Gaming ohne Internet: Die besten Koop-Spiele überhaupt könnt ihr mit Freunden am Tisch spielen