Das MMORPG Ashes of Creation zeigt, wie Magier mithilfe von Blitz und Feuer ihre Gegner vernichten

Ashes of Creation, das kommende MMORPG Intrepid Studios, zeigt in einem knapp 30 Minuten langen Video neues Gameplay. Diesmal wird der Magier-Archetyp vorgestellt und die Welt zum ersten Mal im Dunkeln gezeigt.

Was wird vorgestellt? Im monatlichen Entwickler-Livestream von dem kommenden MMORPG Ashes of Creation stand diesmal der Archetyp des Magiers im Fokus. In knapp 30 Minuten stellen die Entwickler hier mit jeder Menge Gameplay-Szenen den Archetyp und das Magiesystem vor.

Außerdem können Spieler, die das MMORPG nun schon länger verfolgen, zum ersten Mal einen Blick auf die Welt von Ashes of Creation im Dunkeln werfen.

Der ganze Livestream ging ungefähr 97 Minuten lang und bietet noch mehr Einblick, als das reine Gameplay-Video. Auf der offiziellen Seite könnt ihr euch den Livestream angucken (via ashesofcreation.com).

Als Element-Magier stehen euch allerlei Fähigkeiten zur Verfügung

Was steckt hinter dem Magier-Archetyp? In Ashes of Creation beherrschen Magier, wie in einigen anderen Rollenspielen auch, verschiedene Elemente und können sich damit im Kampf behaupten. In dem Video könnt ihr zum Beispielen sehen, wie der Magier mächtige Blitze auf seine Gegner niederschießt oder, wie sich eine elektrisch aufgeladene Kugel ihren Weg zum nächsten Gegner bahnt.

An einer Stelle könnt ihr sogar sehen, wie der Magier seine Fäuste quasi elektrisch auflädt und auf die Gegner draufhaut. Neben den eindrucksvollen Blitzattacken sind aber auch einige Feuerattacken, wie klassische Feuerbälle im Video zu sehen.

Brauchen die Fähigkeiten Ressourcen? Für den Einsatz von mächtigen Zaubersprüchen benötigt der Magier Zauberladungen. Diese baut ihr beim Wirken von einfachen Zaubern auf. Bis zu zehn Zauberladungen sollen im Spiel dann möglich sein.

Ihr habt dabei auch grundsätzlich die Wahl, ob ihr euch auf ein Element konzentrieren wollt, um dieses dann so effektiv wie möglich zu nutzen, oder ob ihr mehrere Elemente kombinieren und so auf Synergieeffekte setzen wollt.

Interessant am Magiesystem von Ashes of Creation ist wohl auch, dass quasi alle offensiven Zauber nicht nur Schaden anrichten sollen, sondern auch für Debuffs sorgen. Diese sind dazu noch stapelbar und können damit immer weiter an Effektivität gewinnen.

Unter anderem zählen dazu Effekte wie Verlangsamung, Erfrierung, Schlafeffekte oder auch Schockzustände. Der Effekt der Elektrisierung reduziert den Schutz vor magischen Schadensquellen.

