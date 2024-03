Ashes of Creation will MMORPG-Quests revolutionieren – Erklärt, wie es funktionieren soll

Die Quests von Ashes of Creation funktionieren anders als die Aufträge anderer MMORPGs. Wir von MeinMMO verraten euch, was die Nebenaufgaben, Ausschreibungen und großen Story-Arc-Inhalte des Online-Rollenspiels der Intrepid Studios so besonders macht.

Was ist das Besondere an den Quests von Ashes of Creation? In der Welt des ambitionierten Online-Rollenspiels der Intrepid Studios könnt ihr auf verschiedene Arten von Aufträgen stoßen – so weit, so typisch. Doch egal, ob es sich um Herausforderungen der Story-Arcs, Nebenaufgaben oder Ausschreibungen handelt, sie hängen zusammen und wirken sich direkt auf die Spielwelt aus.

Wie das Quest-System von Ashes of Creation im Detail funktioniert, haben die Entwickler in ihrem monatlichen Video-Update vorgestellt. Die fast 37 Minuten könnt ihr euch im Folgenden anschauen. Im Anschluss fassen wir euch die wichtigsten Erkenntnisse aber auch noch einmal zusammen und geben eine Einschätzung.

Ausschreibungen: Kleine Aufgaben für jede Stufe

Was sind Ausschreibungen? Dabei handelt es sich um Aufgaben, die ihr über die sogenannten „Commission-Boards“ annehmen könnt. Diese „Schwarzen Bretter für Quests“ tauchen bei Knotenpunkten auf, wenn die zugehörigen Service-Gebäude errichtet wurden.

Jedes Anschlagbrett bietet euch eine Auswahl an Ausschreibungen, die sich an verschiedene Charakterlevel richten und in der Qualität (weiß, grün, blau – ähnlich wie die Qualitätsstufen von Ausrüstungsteilen) unterscheiden. Je höher die Qualität, desto mehr Belohnungen winken.

Die Auswahl an Ausschreibungen rotiert nach einiger Zeit. Die gerade aktiven Aufträge sind jedoch für alle Spieler gleich, sodass ihr euch mit Gleichgesinnten zusammenschließen könnt, um die Kommissionen anzugehen.

Sobald ihr eine Ausschreibung angenommen habt, landet diese im Quest-Journal. Die Quest-Verfolgung hält euch über die erzielten Fortschritte auf dem Laufenden. Auf der Karte werden zudem die Zielorte markiert. Ashes of Creation bietet also die genretypischen Komfort-Features für Quests.

Nebenaufträge belohnen jeden, der in der Nähe ist

Was ist der Unterschied zwischen Ausschreibungen und Nebenaufträgen? Wenn ihr die offene Welt erkundet, könnt ihr über NPCs stolpern, die euch mit Nebenaufträgen versorgen. Das kann zum Beispiel ein Minotaure sein, der euch herbeiwinkt, weil er sich mit dem nahen Clan verworfen hat. Solche Aufgaben können zu längeren Questreihen führen, die ihre ganz eigenen Geschichten erzählen.

Aus so einer Kette von Nebenaufgaben ergeben sich ab und an aber auch größere Events in der Welt. Im Zuge der Mission des Minotauren zieht beispielsweise plötzlich ein Sturm auf und ein mächtiger Clan-Anführer samt Leibwache erscheint. Spieler, die an diesen Events teilnehmen, erhalten eine Belohnung, unabhängig davon, ob sie die Nebenaufträge gemacht haben oder nicht.

Die Quests von Ashes of Creation klingen immersiv und dynamisch

Wie hängen die Quests zusammen? Schauen wir uns zuerst noch einmal die Ausschreibungen an: Jedes Mal, wenn die Aufgaben auf einem „Schwarzen Brett“ rotieren, fragt ein System im Hintergrund unter anderem ab:

Welche Story-Arcs sind gerade aktiv?

Welche Story-Arcs wurden zuletzt abgeschlossen?

Wie steht es um das Wetter?

In welcher Tageszeit befindet sich der Server gerade?

Diese und weitere Faktoren bestimmen, in welchen Teilen der Welt welche Events, Herausforderungen und Nebenaufträge aktiv sind. Die neue Auswahl an Ausschreibungen hat dann wiederum das Ziel, euch sanft in genau diese Bereiche zu leiten, damit ihr dort die verfügbaren Events, Nebenaufträge und anderen Inhalte angehen könnt.

Dazu kommt: Die Server-Gemeinschaft muss Ausschreibungen abschließen, um den Fortschritt eines Knotenpunkts voranzutreiben, wodurch alle Spieler dann Zugriff auf die großen Story-Arcs erhalten. Die Story-Arcs benötigt ihr wiederum, um bestimmte Nebenquests sowie andere Inhalte zu aktivieren. Alles greift also ineinander.

Was sind Story-Arcs überhaupt? Dabei handelt es sich auch um Quests, die jedoch deutlich größer und komplexer ausfallen als Nebenaufgaben und Ausschreibungen. Story-Arcs wirken sich mit ihren Ereignissen zudem auf die gesamte Region aus und verändern das Antlitz der Welt, die Art der Gegner und mehr.

Unter dem Entwickler-Update zeigen sich die MMORPG-Fans begeistert. Ein Zuschauer schreibt etwa: „Ashes of Creation sieht langsam, aber sicher wie ein richtiges AAA-MMORPG aus.“ Ein anderer ergänzt: „Es ist toll zu sehen, wie langsam alle Puzzle-Teile zusammenfinden.“

Das sagt unser MMORPG-Experte Karsten Scholz dazu: Ich verfolge seit knapp 20 Jahren intensiv das MMORPG-Genre und halte Ashes of Creation für eines der spannendsten Projekte, das sich aktuell in Entwicklung befindet. Während viele Sandbox-MMORPGs fast völlig auf Quests verzichten, geht Ashes of Creation den gegensätzlichen Weg und bietet die potenziell dynamischsten und immersivsten Aufträge des Genres an. Ich kenne zumindest kein anderes Online-Rollenspiel, in dem die unterschiedlichen Quest-Typen derart miteinander verwoben sind und sich so spürbar auf Spielwelt und Inhalte auswirken.

Wann kann ich Ashes of Creation spielen? Laut Studio-Chef Steven Sharif hat sich das Team in den vergangenen Wochen weiter vergrößert. Fast 200 Mitarbeiter sollen mittlerweile bei Intrepid angestellt sein – Tendenz steigend. Alle Augen sind dabei auf die Alpha-2-Testphase gerichtet, die im dritten Quartal 2024 stattfinden soll. Eine allgemeine Übersicht zum Spiel findet ihr hier: Alles zum neuen MMORPG Ashes of Creation – Release, Klassen, Gameplay und Nodes