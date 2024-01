MMORPG-Hoffnung wird scharf kritisiert: „Mischung aus Star Citizen und Starfield“

Das neue MMORPG Ashes of Creation steht in der Kritik: Wie angekündigt hat man jetzt zum 17. Januar aufgehört, Vorbesteller-Pakete für 250 $ zu verkaufen, die Zugang zu einer Alpha im 3. Quartal 2024 gewähren. Das hat alles einen Beigeschmack, glauben einige Kritiker.

Das ist die Situation:

Ashes of Creation ist ein Sandbox-MMORPG, das 2016 angekündigt wurde.

Es ist aktuell noch nicht spielbar – das nächste Mal soll man das MMORPG im 3. Quartal 2024 spielen können, in der Alpha 2.

In diese Alpha 2 kann man jetzt aber nicht mehr kommen: Zugang erhalten nur Leute, die sich ein Vorbesteller-Paket für 250 $ gekauft haben. Das wird jetzt nicht mehr angeboten.

MMORPG nutzt „FOMO“-Taktik, erzeugt künstlichen Zeitdruck

So lief das ab: Ashes of Creation hatte bereits im August 2023 angekündigt, dass man genug Tester für die Alpha 2 habe und das Vorbesteller-Paket nicht länger verkaufen werde. Man hörte aber nicht sofort mit dem Verkauf auf, sondern gab als Datum, den 17. Januar 2024, an. Also fast ein halbes Jahr später.

Bevor man das Paket jetzt wirklich vom Markt nahm, erinnerte man mögliche Kunden daran, dass es jetzt die letzte Gelegenheit gab, doch noch zuzuschlagen.

So „richtig weg“ ist das Paket aber immer noch nicht, denn wer sich bislang ein kleineres Vorbesteller-Paket gekauft hat, der kann noch immer, gegen einen Aufpreis, ein Upgrade erwerben und doch noch in die Beta rein. Das meldet massivelyop.

Was ist die Kritik daran? Die Kritik an dem ganzen Schauspiel ist es, dass die Entwickler hier ein künstliches Gefühl von „FOMO“ (Fear of Missing Out) erzeugen möchten. Denn natürlich wollen sie möglichst viele dieser teuren Pakete verkaufen, tun aber künstlich so, als gäbe es das Angebot nicht mehr lange, um potenzielle Käufer dazu zu drängen, doch noch zuzuschlagen.

Das gleiche Spiele treibe das MMORPG mit „zeitlich limitierten Skin-Sales“, so die Kritik.

Auf reddit wird das MMORPG in einem aktuellen Thread geradezu zerpflückt. Hier heißt es:

Es sei ohnehin albern, dass das MMORPG nach so langer Zeit in Entwicklung noch nicht mal spielbar sei. Die Entwicklung daure ewig. Final Fantasy XIV habe in viel kürzerer Zeit damals sein Reboot bewältigt und sich von Grund auf neu erschaffen

Wenn das Spiel mal rauskomme, sei es um mindestens „5 Jahre veraltet“

Das Spiel hätte viel zu hohe Erwartungen geweckt, die es nie halten könnte

Ein Nutzer bezeichnet es als „Mischung aus Starfield und Star Citizen“

