Spieler entdecken, dass es eine mächtige Klasse in Baldur’s Gate 3 gibt, die sie nicht spielen dürfen

In Baldur’s Gate 3 stehen euch jede Menge Klassen, Unterklassen und Spezialisierungen zur Verfügung, um euren Charakter frei nach euren Vorstellungen zu gestalten. Einige der mächtigsten Unterklassen aus D&D fehlen jedoch. Und das, obwohl sie es eigentlich ins Spiel geschafft haben.

Um welche Klasse geht es hier? In einem Beitrag auf Reddit postete der User Megazupa ursprünglich ein Meme zu einem Zusammentreffen mit einem Githyanki-NPC am Ende von Akt 2 in Baldur’s Gate 3. Diesen stellt er mit seiner Unterklasse wesentlich mächtiger dar, als eine Spieler-Party auf Level 12.

Githyanki mit einmaliger Unterklasse in BG3

Warum er diesen NPC als so mächtig darstellt, macht seine Beschreibung dann deutlich. Der Githynaki besitzt nämlich eine Unterklasse, die ihr als Spieler so gar nicht auswählen könnt. Und das, obwohl sie in Dungeons and Dragons sogar sehr mächtig ist.

Es handelt sich um eine Unterklasse für die Hexenmeister, in welcher diese einen Pakt mit einem untoten Wesen eingehen, um Zauber kanalisieren zu können. In D&D können Spieler zum Beispiel einen Pakt mit einem mächtigen Vampir oder untoten Pharao eingehen. In Baldur’s Gate 3 steht einem diese Möglichkeit aber nicht zur Verfügung. Oder zumindest eben nicht als Spieler.

Wie reagiert die Community? Manchen Spielern scheint dieses Detail erst gar nicht aufgefallen zu sein. So stellt ein User direkt die Frage, wo man diesem NPC denn begegnen würde. Megazupa antwortet, dass ihr dem Hexenmeister beim Githyanki-Hinterhalt am Ende von Akt 2 gegenübersteht. Vermutlich ist der Githyanki einen Pakt mit dem Schutzpatron Vlakith eingegangen.

Vor allem aber über die fehlende – oder eben fast fehlende – Unterklasse sind sich die meisten Spieler einig. „Es nervt mich, dass sie Unterklassen im Spiel haben, die wir ohne erkennbaren Grund nicht spielen können“, beschwert sich NoLongerAddicted in einem Kommentar unter dem Post.

Ein weiterer User hofft, dass vielleicht noch mehr Unterklassen dem Spiel hinzugefügt werden. Larian Studios hat aber schon bekannt gegeben, dass nicht mehr viel neuer Inhalt für Baldur’s Gate 3 folgen soll.

„Und ich bin immer noch wütend deswegen“, schreibt ein User in seinem Kommentar. „Meine liebste Hexenmeister-Unterklasse von D&D. Beraubt sage ich, BERAUBT!“

Fehlen noch mehr Unterklassen? Tatsächlich fehlen für Spieler in Baldur’s Gate 3 noch weitere Unterklassen aus Dungeons and Dragons. Auch hier sind den Spielern einige NPCs aufgefallen, die eine Unterklasse besitzen, die ihr als Spieler eben nicht wählen könnt.

Unter anderem seien die Spieler in Akt 3 einem Paladin mit dem „Schwur der Eroberung“ begegnet. Auch dies scheint eine Unterklasse zu sein, die viele Spieler sich für ihren Paladin gewünscht hätten. „Wir brauchen einen böse ausgerichteten Paladin“, schreibt ein User. Aus den Reaktionen der Spieler wird deutlich, dass viele mit ihrem Paladin wohl gerne einen bösen Weg einschlagen wollen, ohne ihren Eid zu brechen.

