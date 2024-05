„Ich kann Massenmord entschuldigen, aber nicht Tierquälerei“ – Spieler in Baldur’s Gate 3 mordet fürs Tierwohl

Eine der wichtigsten Entscheidungen in Baldur’s Gate 3 trefft ihr schon in Akt 1: Helft ihr den Tieflingen oder unterstützt ihr die Goblins? Ein Spieler will für die heiße Drow böse sein, kann sich aber wegen des Tierwohles nicht ganz committen.

Was ist das Ziel des Spielers? Auf reddit schreibt S1ebenfinger, dass er die Dunkelelfe Minthara liebe, verehre und schätze. Minthara ist eine der möglichen Begleiter im Spiel und wird von den meisten Spielern in einem bösen Run rekrutiert.

S1ebenfinger möchte sie ebenfalls in seinem Team haben, könnte aber auf die dafür notwendige Goblin-Feier in seinem Camp verzichten:

In Akt 1 müsst ihr euch entscheiden, ob ihr den Tieflingen im Smaragdhain helft und euch gegen die Goblins stellt. Alternativ könnt ihr zusammen mit den Goblins und Minthara den Smaragdhain überfallen. Helft ihr den Tieflingen, habt ihr eine Tiefling-Feier in eurem Camp. Helft ihr den Goblins, laden sich eben diese zu euch ein.

Je nach euren Entscheidungen ist diese Party die erste Möglichkeit, mit einigen Begleitern intim zu werden – so auch mit Minthara.

Die heiße Drow kommt zu Besuch – Aber der Hund muss leiden

Wo liegt das Problem? Auf der Goblin-Feier geht es insgesamt um einiges rauer zu, als auf der Tiefling-Party. Darunter leidet vor allem der Hund Kratzer, den ihr im Laufe von Akt 1 finden und rekrutieren könnt.

Kratzer ist ein freundlicher und liebenswerter Begleiter. Mit der Fähigkeit Mit Tieren sprechen könnt ihr sogar Gespräche mit ihm führen. Er bringt euch auch regelmäßig Geschenke und ist auch im Kampf nützlich. Viele Spieler nehmen ihn in jedem Run mit. Eure Begleiter haben sogar eigene Sätze für den Fall, dass ihr Kratzer einmal verlieren solltet.

Auf der Goblin-Feier jedoch wird Kratzer misshandelt: Einer der besuchenden Goblins jagt den wimmernden Hund durchs Lager.

S1ebenfinger schreibt, er würde genau da die rote Linie ziehen: Dieser Hund steht unter seinem Schutz, er darf den Goblin aber nicht angreifen. Das würde einen Kampf im Camp auslösen und die Feierlichkeiten beenden. Ein heißes Stell-dich-ein mit Minthara würde dann vermutlich auch nicht mehr anstehen.

Wie löst der Spieler das Dilemma? S1ebenfinger schreibt, er würde lieber einfach komplett auf die Feier und die heiße Nacht mit Minthara verzichten. Genau das ist für ihn auch des Rätsels Lösung:

Er macht den Goblins den Weg in den Smaragdhain frei, verzieht sich aber dann in den Gebirgspass: Dort findet ihr die Githyanki-Krippe, nach der Lae’zel sucht. Questet ihr euch hier durch und kehrt dann zum Goblin-Lager bzw. dem Hain zurück, hat die Invasion bereits stattgefunden. Eine Goblin-Feier habt ihr euch mit euerer Abwesenheit jedoch nicht verdient.

Minthara jedoch überlebt und ihr trefft sie später, als hättet ihr aktiv gegen den Smaragdhain mitgekämpft, in den Türmen des Mondaufgangs wieder.

Für das Tierwohl, gegen die Tieflinge – Trotzdem Drow-Liebe

Was sagt die Community dazu? reddit-User ElGordo94 schreibt dazu leicht zynisch, ich kann Massenmord entschuldigen, aber nicht Tierquälerei . Das Zitat ist eine leichte Abwandlung eines Satzes aus der Serie „Community“. In Staffel 3 Episode 6 sagt der Charakter Britta, sie könne Rassismus entschuldigen, aber nicht Tierquälerei.

reddit-User Humorousphlegmflam wiederum weist darauf hin, dass auch eine Hyäne misshandelt wird. Ein anderer Kommentar ergänzt, eben diese Hyäne würde sogar denken, sie hätte die Misshandlung verdient.

Insgesamt steht die Goblin-Party aber nicht besonders gut da bei den Spielern.

Kann man Minthara denn auch anders bekommen? Zum Release von Baldur’s Gate 3 noch nicht. Mittlerweile aber schon. Allerdings müsst ihr euch dabei auf die Seite der Tieflinge schlagen:

Nehmt die Quest, den Tieflingen zu helfen, an und raided das Camp der Goblins. Wichtig ist, dass ihr Minthara bei eurer Konfrontation nicht tötet, sondern nur K.O. schlagt. Ob ein Schlag töten oder nur betäuben soll, könnt ihr in den passiven Merkmalen einstellen.

Habt ihr das Camp geräumt, Minthara aber nur außer Gefecht gesetzt, habt ihr die Tiefling-Party. Kratzer wird dort nicht misshandelt und auch die Hyäne taucht nicht auf. Volo ist aber auch nicht in einen Käfig eingesperrt, sondern nimmt an den Feierlichkeiten teil, wenn ihr ihn gerettet habt.

Schafft ihr es bis in Akt 2 läuft Mintharas Storyline ab, als hättet ihr den Smaragdhain bekämpft. Ihr müsstet dann ihre Geschichte weiter vorantreiben können.

Auf wessen Seite in Akt 1 habt ihr euch eigentlich geschlagen? Und warum? Gibt es für euch einen Begleiter, der eure Runs in Baldur’s Gate 3 immer wieder bestimmt? Schreibt es uns doch in die Kommentare – Wir sind neugierig. Einer eurer Camp-Besucher wirft aber bis heute Rätsel auf. Ein Spieler hat nun eine düstere Theorie, warum ein mächtiger NPC euch nie heilt.