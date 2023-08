Baldur’s Gate 3: Der Hund Kratzer ist eine Geheimwaffe und ihr müsst keine Angst haben, ihn einzusetzen

„Genau wie im echten Leben“ – Spieler in Baldur’s Gate 3 will mit Gefährten schlafen, kassiert 4 Körbe in einer Nacht

Kann man den Hund bedenkenlos einsetzen? Ja. Kratzer kann zwar im Kampf sterben, was einem das Herz zerreißen kann, doch ihr könnt ihn immer wieder beschwören. Einen endgültigen Tod kann er so nicht erleiden.

Was kann Kratzer? Der Hund besitzt eine Fähigkeit, mit der er Zustände wie Brennen oder Schlafen entfernt. Damit kann er auch Charaktere, die besiegt wurden, ablecken und so mit einem Lebenspunkt wiederbeleben.

Sobald ihr mit ihm Ball gespielt habt, kann er auch als Beschwörung eingesetzt werden. In eurem Zauberbuch findet ihr in der Kategorie Allgemein / „ Common “ dann die passende Fähigkeit.

Was ist das Besondere an Kratzer? Kratzer ist nicht nur ein süßer Hund, sondern auch ein nützlicher Begleiter. Nachdem ihr ihn gefunden und für euer Camp gewonnen habt , könnt ihr ihn streicheln und mit ihm spielen. Wenn ihr ausreichend Zeit mit ihm verbringt, bringt er euch einen Ball.

