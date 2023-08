„Baldur’s Gate 3 ist für mich, was Gaming sein sollte” – Deutscher Strategie-Experte erklärt, was das RPG so gut macht

Baldur’s Gate 3 erobert die Spielewelt im Sturm. Strategie-Experte Maurice Weber erklärt in seinem neusten YouTube-Video, was das RPG so gut macht. Details findet ihr auf MeinMMO.

Wer ist der deutsche Strategie-Experte?

Maurice Weber ist Redakteur bei GameStar.

Seit 2022 auch begeisterter Twitch-Streamer mit eigenem Kanal. Mit seiner authentischen und frechen Art zieht er die Zuschauer in den Bann.

Sein Herz schlägt am höchsten bei Strategiespielen. Er liebt Spiele, die geistige Schärfe und Planung erfordern.

Er gilt als einer der größten deutschen Experten zur Diablo-Reihe.

Hier könnt ihr den Release-Teaser von Baldur’s Gate 3 sehen:

„Ein richtig schönes Komplettpaket”

Was sagt Maurice Weber? Der deutsche Strategie-Experte Maurice Weber hat am 10. August ein YouTube-Video zu Baldur’s Gate 3 hochgeladen. In diesem Video teilt er begeistert seine ersten Eindrücke sowie seine Gedanken über das Gameplay, die Story und die strategischen Elemente von Baldur’s Gate 3.

Darum ist das Spiel laut Maurice Weber so gut:

Baldur’s Gate 3 ist mal wieder ein Spiel, das auf eine ganze Menge moderner Trends pfeift und sich stattdessen traut, den Spieler mit Tiefgang und Anspruch, mit einer eigenen Vision und mit endlosen, faszinierenden Entdeckungen zu begeistern. Es ist ein 60 Euro Paket, wo wir einfach ein riesiges, hochwertiges, tolles Spiel bekommen. Das nicht mit dem Prinzip arbeitet, uns gleich das nächste Geld abzuknüpfen – beispielsweise durch Skins, Seasonpass und Battle Pass […]. Maurice Weber

Komplexes Regelwerk kann abschrecken, doch es lohnt sich

Baldur’s Gate 3 ist ein unfassbar umfangreiches Spiel mit komplexen „Dungeons & Dragons“-Regelwerken. Besonders für Spieler, die mit D&D noch nicht vertraut sind, kann der Einstieg eine gewissen Eingewöhnungszeit erfordern. Warum es sich dennoch lohnt, erklärt Maurice Weber:

Baldur’s Gate 3 nimmt einen auf spielerischer Ebene ernst. Es traut uns was zu – kein Spiel, was glatt gebügelt und weichgespült ist […]. Es bietet ein komplexes Regelwerk und eine riesige Sandbox an Fähigkeiten und Möglichkeiten, wenn man sich darauf einlässt […]. Das hat bei mir auch eine Weile gedauert. Wirklich jede Situation kann auf dutzende unterschiedliche Weisen angegangen werden. Maurice Weber

Nicht nur Strategie, sondern auch eine facettenreiche Story: Neben der strategischen Spielweise bietet Baldur’s Gate 3 auch eine riesige, fesselnde Story. Unter den vielen Elementen, die das Spiel so besonders machen, hegt Maurice eine besondere Vorliebe für eine scheinbar kleine Nuance: Die Inspirationen, die als Belohnung vergeben werden, wenn die Spieler tief in die Rolle ihres Charakters eintauchen:

Ich wurde immer wieder mit tollen Momenten überrascht. Ich spiele einen Mann von adliger Herkunft und das Spiel belohnt mich tatsächlich, wenn ich einem Gruppenmitglied über den Mund fahre und deren Dialog übernehme […]. So hat man nicht nur unterschiedliche Erlebnisse, sondern wirklich Anreize anders zu spielen und wird dafür belohnt, wenn man so richtig mit seiner Rolle verschmilzt […]. Maurice Weber

Larian hat „coole Ideen und den Mut, sie umzusetzen“

Maurice Weber betont auch, dass Larian Studios bei den ernsten Geschichten in Baldur’s Gate 3 mitgedacht hat. Laut ihm bringt Larian Studios interessante Prämissen, einzigartige Charakterstorys und faszinierende Gedankenexperimente ins Spiel, mit denen ihr euch dann auseinandersetzen müsst. Dazu sagt er auch:

Larian Studios hat coole Ideen und den Mut sie umzusetzen und konsequent zu verfolgen, ohne Angst davor, ob vielleicht jemand das komisch finden würde. Offenbar finden wir es nicht komisch, sondern toll und lassen uns begeistert darauf ein. Ein Spiel wie Baldur’s Gate 3 muss faszinieren, damit sich Leute auf diesen Umfang dieser Welt und auf das Regelwerk einlassen – das schafft es. Es bietet so viel Freiheiten: Nicht nur in Kämpfen, sondern auch in Dialogen […]. Maurice Weber

Der Strategie-Experte ist restlos begeistert von Baldur’s Gate 3. Er beschreibt das Spiel als ein wahres Füllhorn an Inhalten und schwärmt davon, wie die endlosen faszinierenden Entdeckungsmöglichkeiten ihn mit der kindlichen Vorfreude eines Kindes durch die Spielwelt stolpern lassen. Die Freude darüber, was als nächstes entdeckt werden könnte, erinnert ihn an seine Zeit als Zehnjähriger, als er mit großer Begeisterung Baldur’s Gate 2 spielte.

Ein „Kunstwerk“ mit kleinen Makeln

Neben seiner Begeisterung teilt er auch nicht ganz so perfekte Seiten an Baldur’s Gate 3 mit. Folgende Punkte spricht er in seinem Video auf Youtube an:

Die sperrige Kamera

Das Inventar und die Inventarverwaltung

Austauschen von Gruppenmitgliedern

Manchmal bewegen sich die Gruppenmitglieder komisch, manchmal verhaken sie sich

Manchmal buggt die KI ein wenig

Probleme mit Dialogen auf unvorhergesehene Aktionen

Trotz der genannten Punkte verzeiht er den Entwicklern:

Es ist halt der Preis, den das Spiel für seine riesige Fülle an komplexen Möglichkeiten zahlt. Für mich ist Baldur’s Gate 3, was Gaming sein sollte. Ein Kunstwerk gemacht von Leuten, die ihre eigene Vision hatten und diese durchgezogen haben – egal, was irgendwelche Marktforschung-Trends sagen. Es ist so schön zu sehen […], dass sowas heutzutage auch erfolgreich sein kann. Maurice Weber

Seine vollständige Meinung zu Baldur’s Gate 3 findet ihr auf seinem YouTube-Kanal.

Maurice Weber hat bereits Pläne für seinen nächsten Durchlauf von Baldur’s Gate 3 geschmiedet, obwohl er noch weit davon entfernt ist, seinen ersten Spielverlauf abzuschließen. Er ist fest entschlossen, diesmal noch mehr zu erkunden und zu entdecken, was ihm beim letzten Mal entgangen ist. Seine spannende Reise könnt ihr auf seinem Twitch-Kanal verfolgen.

