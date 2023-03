Diablo 4: Der bekannteste deutsche Journalist zu Diablo lässt lieber andere für sich kämpfen – So zockt er die Beta

Heute startet die Beta von Diablo 4. MeinMMO begleitet den Start live mit, aber auch unsere Kollegen sind dabei – darunter Maurice Weber von der GameStar. Dem bekanntesten Diablo-Journalisten Deutschlands könnt ihr auf Twitch dabei zusehen, wie er sich durch die Gegner metzelt. Wir sprachen mit ihm.

Wer ist der Journalist? Unser Kollege Maurice Weber begann als Redakteur bei der GameStar und ist mittlerweile Twitch-Streamer mit eigenem Kanal. Er hat sich im Laufe seiner Jahre bei der GameStar einen Namen unter Strategie-Freunden gemacht.

Maurice ist bekannt für seine lockere Art und seine Liebe zu Diablo. Er gilt für viele in Deutschland als einer der größten Experten zur Diablo-Reihe und insbesondere zu allem, was seine Lieblingsklasse betrifft: den Totenbeschwörer.

Zusammen mit 3 weiteren Spielern wird Maurice heute zum Start der Beta von Diablo 4 bereits um 16 Uhr live streamen, um dann um 17 Uhr loszulegen. Ihr könnt Maurice auf unserem gemeinsamen Kanal MonstersAndExplosions auf Twitch zusehen oder auf seinem eigenen Kanal:

Maurice streamt seine Lieblings-Klasse aus einem Café in Tokio

So spielt Maurice die Beta: Im kurzen Gespräch mit Maurice hat er uns verraten, was er sich von der Beta verspricht und wie er das Spiel angehen wird. Dabei gibt es ein paar Tipps dazu, wie man sich am besten durch die Gegner schnetzelt:

Ich bin ein fauler Sack und WÜRDE deswegen ja Totenbeschwörer spielen und meine Schergen alle Arbeit machen lassen … aber Blizzard verwehrt mir das gemeinerweise noch. Deswegen verfiel ich in der Pressebeta auf das nächstbeste: Blitz-Zauberin mit möglichst vielen statischen Ladungen! Alle Feinde im Umkreise wegzappen, ohne dass ich viel machen muss, das war dann auch genau nach meinem Geschmack! Die besten Builds sind ja ohnehin die, in denen so viel auf dem Bildschirm abgeht, dass der Feind gar nicht mehr weiß, wie ihm geschieht. Zum Start der Beta bin ich aber auch sehr gespannt auf die Jägerin – die konnte ich nämlich in der kurzen Pressebeta nicht selbst spielen. Maurice Weber

Auch zum Thema der besten Klasse haben wir Maurice nach seiner Experten-Meinung befragt. Wir haben schon vorher versucht, zu beantworten, welche die beste Klasse in Diablo 4 für euch ist.

Maurice hat hier eine ganz klare Meinung:

Die beste Rollenspiel-Klasse aller Zeiten war immer der Diablo-Totenbeschwörer. Und wie jeder weiß, ist es allein mir zu verdanken, dass er in Diablo 4 zurückkehrt! Ich war es, der dem Chefentwickler des Spiels damals zum Reveal auf der Blizzcon ins Gesicht sagte, dass er den Totenbeschwörer nicht wieder erst mit einem schäbigen DLC bringen darf wie in Teil 3! Und wie dankt mir Blizzard meine selbstlose Beratung? Sie bringen den Nekromant erst zum zweiten Wochenende … wo ich im Urlaub bin. Am anderen Ende der Welt. In Tokio. ABER davon lass ich mich doch nicht aufhalten! Die wundervollen Menschen von der japanischen Fremdenverkehrszentrale haben mir tatsächlich einen Streaming-Platz in einem japanischen E-Sport-Cafe organisiert! Ich WERDE den Totenbeschwörer also streamen! Koste es, was es wolle! Maurice Weber

Ihr könnt übrigens direkt nach der Beta auf Twitch dem Experten JessiRocks, Podcast-Chef Michael Graf von der GameStar und MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankwoski beim Fazit zum ersten Wochenende zuhören.

Wenn ihr den Start der Beta weiter verfolgen wollt, findet ihr alles dazu bei uns im Live-Ticker auf MeinMMO:

Diablo 4 startet die Beta in wenigen Stunden – Alle News im Live-Ticker