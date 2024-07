Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das Spiel wird einen PvP-Multiplayer, einen rundenbasierten Zombie-Modus sowie eine Kampagne haben. Die Story des Shooters spielt während des Golfkrieges in den frühen 1990er-Jahren und wird Spionage als grundlegenden Aspekt haben.