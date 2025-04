CoD Black Ops 6: Kilo 141 Loadout – Die besten Aufsätze für das Sturmgewehr

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Wie schalte ich die Waffe frei? Ihr erhaltet die Kilo 141, wenn ihr euch in dem Battle-Royale-Modus in Call of Duty anmeldet. Wollt ihr ohnehin auch mal Warzone zocken, erhaltet ihr die Waffe somit automatisch, sobald ihr es in der Übersicht startet.

Was ist das für ein Loadout? Die Kilo 141 soll euch einen Vorteil in Multiplayer-Gefechten auf mittlere Distanz geben. Folgende Aufsätze empfiehlt wzstats.gg dafür:

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Streamer meckern über Verdansk in CoD Warzone, aber einer sagt: Die Spieler haben recht, lasst alles so

Am 2. April 2025 startete Season 3 in CoD: Black Ops 3 und brachte einen frischen Battle Pass und damit auch neue Waffen ins Spiel. Eine der Waffen, die sich unmittelbar nach dem Start als Meta für den Multiplayer und Warzone herausgestellt hat, ist die Kilo 141.

Die Kilo 141 kam mit Season 3 in Call of Duty: Black Ops 6 und ist eine beliebte Wahl für den Multiplayer . Wir zeigen euch ein starkes Setup mit Aufsätzen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to