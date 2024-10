CoD Black Ops 6: Meta – Die besten Waffen in der Übersicht

Call of Duty: Black Ops 6 ist erst seit Kurzem spielbar, doch schon jetzt zeichnet sich die erste Meta des Shooters ab. Wir zeigen euch, welche Waffen aktuell besonders beliebt sind.

Was ist das für eine Übersicht? Wir haben uns angeschaut, welche Waffen in Black Ops 6 derzeit viel gespielt werden und gut performen. Daraufhin haben wir eine Übersicht mit den aktuellen Meta-Waffen erstellt.

Die Übersicht ist auf dem Stand vom 26. Oktober, etwa 15:00 Uhr. So früh nach Release ist die Meta aber noch nicht gefestigt und es kann sich schnell etwas ändern.

BO6 Meta – Diese 10 Waffen sind gerade besonders beliebt

Das sind die Meta-Waffen: Die Meta wird derzeit besonders von Maschinenpistolen bestimmt, da sich diese ideal auf den kleinen Maps mit dem schnellen Movement spielen lassen. Außerdem sind einige Sturmgewehre wie das XM4 sehr beliebt, da sie einen guten Kompromiss für Gefechte auf kurzer bis mittlerer Distanz darstellen.

Das sind die 10 meistgespielten Waffen:

KSV

Jackal PDW

C9

AS Val

AK-74

PP-919

XM4

AEK-973

Model L

Tanto .22

Scharfschützengewehre, DMRs und LMGs haben es aktuell etwas schwieriger. Besonders schlecht steht es um Schrotflinten – mit der „Marine SP“ als einzige Ausnahme. In den Top-10-Waffen sind 5 Maschinenpistolen, 4 Sturmgewehre und eine DMR.

Die 3 besten Maschinenpistolen in BO6

KSV

Was macht die Waffe so stark? Die KSV zeichnet sich dank der hohen Feuerrate durch eine sehr gute Time-to-kill auf kurze Distanz aus und verfügt zusätzlich über eine hohe Mobilität. Obendrein hat sie einen gut kontrollierbaren Rückstoß und ist einzig auf größeren Distanzen im Nachteil.

Jackal PDW

Was macht die Waffe so stark? Die Jackal PDW hat eine solide Time-to-kill und eine hohe Mobilität. Ihre größte Besonderheit ist jedoch, dass sie auf maximale Distanz nicht so viel Schaden einbüßt, wie andere Maschinenpistolen.

C9

Was macht die Waffe so stark? Die C9 verfügt über eine hohe Feuerrate und eine gute Time-to-kill. Sie eignet sich besonders für Kämpfe auf kurze bis mittlere Distanz und gilt als gute Wahl für nahezu jede Map.

Die 3 besten Sturmgewehre in BO6

AS Val

Was macht die Waffe so stark? Das AS VAL unterscheidet sich etwas von anderen Sturmgewehren, da es dank einer hohen Feuerrate über eine merklich schnellere Time-to-kill verfügt und schnell anvisieren kann. Das Sturmgewehr ist dementsprechend besonders gut für kurze bis mittlere Distanzen geeignet.

AK-74

Was macht die Waffe so stark? Mit dem AK-74 wählt ihr eine Waffe, die sich vor allem durch ihren hohen Schaden auszeichnet. Zwar seid ihr mit der Sturmgewehr nicht so mobil wie mit anderen Waffen und müsst auch auf eine hohe Feuerrate verzichten, aber wenn ihr euch ohnehin nicht viel bewegt oder lieber eine Waffe mit hoher Feuerkraft sucht, ist das eure Wahl.

XM4

Was macht die Waffe so stark? Das XM4 gilt auf dem Schlachtfeld als Allrounder und ist eine gute Wahl, wenn ihr auf mittlere bis große Distanzen eine vollautomatische Waffe spielen wollt. Das Sturmgewehr hat einen gut kontrollierbaren Rückstoß, verursacht recht hohen Schaden und hat eine solide Feuerrate.

Wenn ihr weitere Guides oder Tipps zu Call of Duty: Black Ops 6 lesen wollt, haben wir eine Übersicht mit allen hilfreichen Artikeln auf MeinMMO zusammengestellt. Hier findet ihr auch die besten Builds zu einzelnen Waffen: Call of Duty Black Ops 6: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Builds in der Übersicht