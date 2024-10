CoD Black Ops 6: KSV Build – Das beste Loadout für die Meta-MP

Die Maschinenpistole KSV ist eine starke Wahl für den Multiplayer in Call of Duty: Black Ops 6, da sind sich viele Spieler schon kurz nach dem Release des Shooters einig. Wir zeigen euch deshalb das aktuelle Meta-Build für die MP.

In CoD Black Ops 6 gibt es 33 verschiedene Waffen, von Sturm- bis Scharfschützengewehren ist alles dabei. Die erste Meta von Black Ops 6 wird dabei vor allem von Maschinenpistolen dominiert – besonders die KSV ist derzeit bei vielen Spielern beliebt.

Was ist das für eine Waffe? Die KSV ist eine Maschinenpistole mit einer hohen Feuerrate, einer sehr guten Time-to-kill auf kurze Distanz und einer hohen Mobilität. Auf größere Distanzen ist die KSV allerdings im Nachteil. Hier brillieren vor allem verschiedene Sturmgewehre wie AK-74.

KSV: Meta Build

Was ist das für ein Build? Gemessen an den aktuellen Zahlen spielt ein Großteil der Community die KSV derzeit mit diesem Build (Stand: 26. Oktober via wzstats.gg).

Mündung: Kompensator

Kompensator Lauf: Langer Lauf

Langer Lauf Visier: Reflexvisier Accu-Spot

Reflexvisier Accu-Spot Schaft: Kampfschaft

Kampfschaft Griff: Ergonomischer Griff

Ergonomischer Griff Unterlauf: Vertikaler Vordergriff

Vertikaler Vordergriff Feuermodifikation: Rückstoßfedern

Rückstoßfedern Magazin: Magazinerweiterung 1

Die Aufsätze auf Englisch Muzzle: Compensator

Compensator Barrel: Langer Lauf

Langer Lauf Optic: Accu-Spot Reflex

Accu-Spot Reflex Stock: Combat Stock

Combat Stock Rear Grip: Ergonomic Grip

Ergonomic Grip Underbarrel: Vertical Foregrip

Vertical Foregrip Fire Mods: Recoilsprings

Recoilsprings Magazine: Extended Mag 1

Beachtet, dass ihr für diesen Build die Wildcard „Revolverheld“ ausrüsten müsst, um 8 statt nur 5 Aufsätze verwenden zu können. Ihr erhaltet die Wildcard auf Spieler-Level 33.

