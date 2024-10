CoD Black Ops 6: XM4 Build – So solltet ihr den Allrounder spielen

Das Sturmgewehr XM4 ist eine starke Wahl für den Multiplayer in Call of Duty: Black Ops 6, das euch bereits von Anfang an zur Auswahl steht. Wir zeigen euch 2 Builds, mit denen ihr das XM4 spielen könnt.

Was ist das für eine Waffe? Das XM4 steht euch bereits zur Auswahl, wenn ihr neu ins Spiel startet. Sobald ihr Level 4 erreicht, habt ihr zudem Zugriff auf eure Ausrüstung und könnt sie anpassen.

Das XM4 ist eine solide Wahl für den Multiplayer für mittlere bis große Distanzen, insbesondere, wenn ihr noch keine anderen Waffen zur Auswahl habt. Wir zeigen euch hier zwei Builds, mit denen ihr das Sturmgewehr spielen könnt.

CoD Black Ops 6: XM4 – Meta Build

Was ist das für ein Build? Das XM4 ist auch zum Start von Black Ops 6 laut wzstats.gg eine der besten Waffen für den Multiplayer. Wir zeigen euch nachfolgend ein Setup, das als Meta-Build für das Sturmgewehr gilt.

Mündung : Kompensator – ab Level 19

: Kompensator – ab Level 19 Lauf : Verstärkter Lauf – ab Level 44

: Verstärkter Lauf – ab Level 44 Visier : Reflexvisier Accu-Spot – ab Level 25

: Reflexvisier Accu-Spot – ab Level 25 Schaft : Kampfschaft – ab Level 42

: Kampfschaft – ab Level 42 Griff : Ergonomischer Griff – ab Level 40

: Ergonomischer Griff – ab Level 40 Unterlauf : Vertikaler Vordergriff – ab Level 10

: Vertikaler Vordergriff – ab Level 10 Feuermodifikation : Rückstoßfedern – ab Level 27

: Rückstoßfedern – ab Level 27 Magazin: Magazinerweiterung I – ab Level 7

Beachtet, dass ihr die Wildcard „Revolverheld“ ausrüsten müsst, um 8 Aufsätze benutzen zu können. Sonst müsst ihr euch auf 5 beschränken. Ihr erhaltet die Wildcard auf Spieler-Level 33.

Aufsätze auf Englisch Muzzle: Compensator

Barrel: Reinforced Barrel

Optic: Accu-Spot Reflex

Stock: Combat Stock

Rear Grip: Ergonomic Grip

Underbarrel: Vertical Foregrip

Fire Mods: Recoil Springs

Magazine: Extended Mag I

Was macht das Setup stark? Der Kompensator verbessert die vertikale Rückstoßkontrolle, der Unterlauf die horizontale. Mit dem verstärkten Lauf erhöht ihr eure Feuerkraft und verbessert die Geschossgeschwindigkeit und Schadensreichweite. Da ihr den Lauf erst auf Waffen-Level 44 freischaltet, könnt ihr davor auch vorerst etwa den Lauf mit Progressivdrall oder den langen Lauf ausrüsten.

Der Kampfschaft erhöht eure Zuckungsresistenz. Eine Alternative, die ihr bereits auf Waffen-Level 8 freispielt, ist der schwere Schaft. Für eine bessere Zielgeschwindigkeit sorgt der fortschrittliche, ergonomische Griff. Dazu bietet er euch ein erhöhtes Schusstempo nach dem Hechtsprung und dem Rutschen und eignet sich somit besonders für Spieler, die mit dem Movement spielen.

Die Magazinerweiterung vergrößert euer Magazin auf 45 Schuss. Ihr könnt auch größere Magazine wählen, büßt dabei allerdings Tempo ein. Als Visier könnt ihr eine Alternative wählen, mit der ihr gut zurechtkommt. Auf Waffen-Level 5 schaltet ihr zum Beispiel das Kepler Microflex frei, das einen besonders dünnen Rahmen hat.

CoD Black Ops XM4 Build von Scump

Was ist das für ein Build? Der Build ist von Seth „Scump“ Abner, der allerdings noch auf dem Beta-Stand (7. September) basiert. Der ehemalige E-Sportler und derzeitige Content-Creator ist in CoD eine Legende. 2017 wurde er mit OpTic Weltmeister.

Mündung : Kompensator – ab Level 19

: Kompensator – ab Level 19 Lauf : Langer Lauf – ab Level 21

: Langer Lauf – ab Level 21 Visier : Reflexvisier Accu-Spot – ab Level 25

: Reflexvisier Accu-Spot – ab Level 25 Schaft : Schwerer Schaft – ab Level 8

: Schwerer Schaft – ab Level 8 Griff : Schnellzieh-Griff – /

: Schnellzieh-Griff – / Unterlauf : Vertikaler Vordergriff – ab Level 10

: Vertikaler Vordergriff – ab Level 10 Feuermodifikation : Schnellfeuer – ab Level 23

: Schnellfeuer – ab Level 23 Magazin: Magazinerweiterung I – ab Level 7

Aufsätze auf Englisch Muzzle: Compensator

Barrel: Long Barrel

Optic: Accu-Spot Reflex

Stock: Heavy Stock

Rear Grip: Quickdraw Grip

Underbarrel: Vertical Foregrip

Fire Mods: Rapid Fire

Magazine: Extended Mag I

Sobald Scump seinen favorisierten Build für das XM4 aktualisiert, werden wir die geänderten Komponenten auch in diesem Artikel austauschen.

In Call of Duty: Black Ops 6 habt ihr die Möglichkeit, aus verschiedenen Waffen zu wählen, um euer Loadout zu erstellen. Dafür stehen euch insgesamt 33 Waffen zur Verfügung – unter anderem Sturmgewehre, LMGs, Maschinenpistolen und Scharfschützengewehre. Welche Waffen aktuell besonders beliebt sind, seht ihr hier: CoD Black Ops 6: Meta – Die besten Waffen in der Übersicht