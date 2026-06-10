Ein neuer Anime läuft unter dem Radar von Fans, startet schon vor der offiziellen Veröffentlichung mit nur 10 Minuten langen Episoden 

Noch vor der Veröffentlichung im japanischen Fernsehen startete ein Anime mit besonders kurzen Mini-Episoden. Die Wertungen der einzelnen Episoden zeigen, dass die Serie nicht unterschätzt werden sollte.

Was ist das für ein Anime? In „Smoking Behind the Supermarket with You“ geht es um den völlig überarbeiteten Angestellten Sasaki. Sein stressiger Büroalltag wird nur durch eine Sache erträglich gemacht: die freundliche Kassiererin Yamada, die in seinem Lieblings-Supermarkt arbeitet.

Nach einer langen Schicht im Büro geht Sasaki wieder in seinen liebsten Supermarkt, doch die Kassiererin Yamada hat bereits Feierabend. Enttäuscht geht er in die Raucherecke und trifft dort eine junge Frau, die extrem stylisch gekleidet ist. Sie nennt sich Tayama und zeigt Sasaki den geheimen Mitarbeiter-Raucherbereich.

Was Sasaki nicht merkt, da er äußerst begriffsstutzig ist: Tanay ist in Wirklichkeit Yamada. Nach ihrer Schicht als Kassiererin legt sie die Arbeitsklamotten ab und schlüpft in ihren lässigen Alltags-Look. Durch die unkomplizierten Gespräche lernen die beiden sich über den stressigen Alltag hinaus mehr kennen, wodurch sich eine ganz besondere Beziehung zwischen ihnen entwickelt.

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Der Anime verdient viel mehr Aufmerksamkeit

Wie gut ist der Anime? Der Anime ist auf mehreren Wertungsplattformen überdurchschnittlich gut bewertet. Auf IMDb erreicht er eine Wertung von 8,7 von 10 bei über 140 Stimmen. Auch auf MyAnimeList erreicht die Serie 8,58 von 10 bei über 7.600 Bewertungen (Stand: 10. Juni um 8:40 Uhr).

Das zeigt, dass der Anime zwar gut ist, aber bei vielen Fans unter dem Radar läuft, da nur wenige Stimmen eingegangen sind.

Wo kann ich ihn schauen? Wenn ihr euch selbst von der Serie überzeugen wollt, könnt ihr bereits vor Ausstrahlung im japanischen Fernsehen die ersten Episoden auf Crunchyroll schauen. Dort wurden die ersten sechs Episoden nämlich in 12 Mini-Episoden ausgestrahlt, die jeweils eine Spiellänge von durchschnittlich zehn Minuten besitzen.

Nach der offiziellen Veröffentlichung sollen diese Mini-Episoden dann wieder als reguläre TV-Episoden zusammengefasst werden. Insgesamt soll es 12 Folgen mit einer Länge von etwa 20 Minuten geben.

Habt ihr euch den Anime bereits angesehen? Was haltet ihr von ihm? Oder steht er noch auf eurer Watchlist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Aus so einer zufälligen Begegnung entsteht eine wunderbare Beziehung. Draußen spielt sich eben das wahre Leben ab. Falls ihr echte Stubenhocker seid und keine Lust habt, die Wohnung zu verlassen, dann könnt ihr euch die folgenden Animes mal genauer ansehen: 6 Animes in der Natur, mit denen ihr Stubenhocker bleiben könnt