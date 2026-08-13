Ein Bösewicht in Dragon Ball Z hat eine geheime vierte Form, die jedoch nie in der Serie gezeigt wurde

In der Welt von Dragon Ball Z gibt es einen faszinierenden Bösewicht namens Cell, der verschiedene Formen durchläuft, um seine Macht zu steigern. Obwohl drei seiner Formen bekannt sind, existiert eine vierte Form, die nie in der Serie gezeigt wurde.

Der Artikel erschien bereits im Juni 2024. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft und ein Bild der Skizze ergänzt.

Um wen geht es? Es handelt sich hierbei um den Bösewicht Cell. Ursprünglich war nur eine Form für ihn geplant, aber aufgrund seines Aussehens erhielt er schließlich mehrere Formen. In der Serie sind uns bereits drei seiner Formen bekannt:

Der unperfekte Cell

Der semi-perfekte Cell

Der perfekte Cell

Er durchläuft seine Formen ähnlich wie ein Insekt in mehreren Phasen, indem er andere Wesen absorbiert. Er wurde künstlich aus Zellen erschaffen, darunter die von Son-Goku, Vegeta, Piccolo und Freezer.

Video starten Dragon Ball Super: Super Hero – Der offizielle Trailer zum Kinofilm Autoplay

Cells perfekte Form ist mächtig, aber vielleicht nicht vollkommen

Um Welche Form von Cell geht es? Im Originalmanga verfügt Cell ebenfalls über die zuvor genannten drei Formen. Um seine perfekte Form zu erreichen, muss er die Cyborgs C-17 und C-18 absorbieren, was ihm schließlich gelingt.

Nachdem er sein Ziel erreicht hat, veranstaltet Cell ein Turnier, um der Welt seine Macht zu demonstrieren. Ursprünglich hatte der Manga-Zeichner Akira Toriyama, der mittlerweile leider verstorben ist, auch eine vierte Form für Cell geplant.

In den Archiven des Shueisha-Verlags ist eine Zeichnung aufgetaucht, die eine vierte Form von Cell zeigt. Oben ist Cell in zwei der bekannten Stadien zu sehen, unten hedoch ist das neuartige Gesicht zu sehen, das die vierte Form darstellen soll:

Unten seht ihr die geplante vierte Form von Cell.

Diese ähnelt entweder einer Zwischenform zwischen der zweiten und der perfekten Form oder stellt eine weitere Entwicklung nach der perfekten Form dar. Die genaue Natur dieser Form ist jedoch unbekannt. Auch in den Manga hat es die vierte Form nie geschafft.

Warum hat die Form es nicht in die Serie geschafft? Warum genau die vierte Form es nicht in die Serie geschafft hat, ist nicht bekannt. Es ist jedoch bekannt, dass der Verleger Yu Kondo sich gegen die Einführung der vierten Form im Manga ausgesprochen hat. Aus diesem Grund wurde die vierte Form auch nie im Anime gezeigt.

Da nicht klar ist, um welche Form es sich konkret handelt, ist es entsprechend schwierig einzuschätzen, ob die vierte Form mächtiger ist als Cells perfekte Form. Die Unsicherheit darüber wird durch den Mangel an Informationen verstärkt, insbesondere da der Zeitpunkt des Auftretens der vierten Form nicht bekannt ist.

Der Schöpfer von Dragon Ball ist für seine Bösewichte bekannt und beliebt bei den Fans. Einer seiner Bösewichte basiert auf echten Albträumen von Akira Toriyama. Um welchen Bösewicht es sich dabei handelt und was das für Albträume waren lest ihr hier: Dragon Ball: Ein Gegner basiert auf Akira Toriyamas echten Albträumen aus der Kindheit