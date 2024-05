Dragon Ball Z: Ein Bösewicht hat seine stärkste Fähigkeit nur, weil er hässlich ist

Die Bösewichte in Dragon Ball sind nicht gerade die Schönsten. Freezer hat einen übergroßen Kopf mit Hörnern, Boo ist eine rosa Kugel und Cell sieht aus wie ein gepunktetes Insekt. Akira Toriyama musste ihr Design vermutlich mehrmals ändern, damit der zuständige Verlag, bei dem der Manga veröffentlicht wurde, sie akzeptierte. Einer der Bösewichte wurde sogar als so hässlich eingestuft, dass Toriyama seine Fähigkeiten überarbeiten musste.

Um welchen Bösewicht geht es? Cell ist ein Wesen aus der Zukunft, der in gleich mehreren Zeitlinien die Menschheit bedrohte. Er hatte das Ziel, C17 und C18 zu absorbieren, die allerdings keine vollständigen Cyborgs sind. Dadurch konnte er zu seiner vollständigen Stärke gelangen.

Cell verhält sich wie ein Insekt: Er durchläuft vom Larvenstadium aus mehreren Phasen, in denen sein Körper eine Metamorphose durchläuft. Dazu zählen:

Der unperfekte Cell

Der semi-perfekte Cell

Der perfekte Cell

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Welcher Anime-Charakter ist der stärkste von allen? von Jasmin Beverungen

Was war das Problem an Cell? Der unperfekte Cell ist das erste Stadium, in dem der Bösewicht bereits zu einer großen Bedrohung werden kann. Doch sein Aussehen gefiel Yu Kondo, einem Redakteur bei dem Verlag, der den Manga zu Dragon Ball veröffentliche, überhaupt nicht. Deshalb musste Akira Toriyama, der Schöpfer von Dragon Ball, kreativ werden.

Cell kommt in einer ganz besonderen Form im Kinofilm Dragon Ball Super: Super Hero vor:

Dragon Ball Super: Super Hero – Der offizielle Trailer zum Kinofilm Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Cell erhält seine stärkste Fähigkeit nur wegen seines Aussehens

Was hat sich Toriyama ausgedacht? Der Mangaka, der mittlerweile leider verstorben ist, hatte ursprünglich gar nicht vor, dass sich Cell transfomieren kann. Er wollte, dass der Bösewicht in seinem Stadium als „unperfekter Cell“ bleibt. Doch der Redakteur fand das Aussehen von Cell so hässlich, dass sich Toriyama etwas einfallen lassen musste. Seine Kreativität hatte er ja schon bei anderen Bösewichten bewiesen.

Er gab Cell die Fähigkeit, andere Lebewesen zu absorbieren. Um seine neu gewonnenen Kräfte zu verdeutlichen, verpasste Toriyama ihm mit jedem neuen Stadium ein anderes Aussehen. So konnte sich der „hässliche Cell“ zu einer hübscheren Variante entwickeln, die mehr wie ein Mensch aussieht.

Im Anfangsstadium ist Cell keine Schönheit.

Was ist an der Fähigkeit so stark? Cell besitzt an einem Schwanzende so etwas wie einen Stachel, mit dem er seine Gegner durchbohren kann. Der Bösewicht saugt im Anschluss die Kräfte des Opfers aus und stärkt sich damit. Bei C17 weitet er sogar das Ende, um dessen kompletten Körper in einem Rutsch zu absorbieren.

Das Absorbieren von starken Gegnern ist für Cell essenziell, um zu voller Stärke zu gelangen. Es ist also seine wichtigste Fähigkeit, um noch stärkere Gegner zu besiegen, die er vielleicht nicht direkt absorbieren kann.

Toriyama musste sich nicht nur in diesem Fall an andere Vorgaben anpassen. Toei Animation, das Produktionsteam hinter dem Anime zu Dragon Ball, wollte den Super-Saiyajin 3 aus der Serie streichen: Vegeta ist in Dragon Ball Z nie als Super-Saiyajin 3 zu sehen – Es gibt einen offiziellen Grund