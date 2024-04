Vegeta ist in Dragon Ball Z nie als Super-Saiyajin 3 zu sehen – Es gibt einen offiziellen Grund

Im Anime zu Dragon Ball Z gibt es nur zwei Charaktere, die den Super-Saiyajin 3 einsetzen. Son-Goku und Gotenks bekommen während der Verwandlung einen Kraftschub und eine lange, blonde Mähne. Doch Vegeta, der stolze Prinz der Saiyajins, erreicht im Anime nie den SSJ3. Der Mangaka Akira Toriyama hatte in einem Interview erklärt, woran das liegt.

Wieso hat Vegeta den SSJ3 nie erreicht? Son-Goku hat bereits erklärt, dass der Super-Saiyajin 3 zu viel Energie kostet und deshalb nur in Welten eingesetzt werden sollte, in denen die Zeit stillsteht. Im schlimmsten Fall könnte der Kämpfer sonst erschöpfen und hätte in länger andauernden Kämpfen einen Nachteil.

Deshalb setzt kaum ein Saiyajin den SSJ3 im Kampf auf der Erde ein. Er würde die Kämpfer erschöpfen, noch bevor sie ihren Gegner besiegt hätten.

Doch es gibt noch einen anderen Grund, der über den Manga hinaus geht und eher von wirtschaftlicher Natur ist. Das Produktionsteam des Animes, Toei Animation, hätte Toriyama gebeten, den Super-Saiyajin 3 kein drittes Mal einzusetzen (via Jeux Video).

Das Zeichnen der voluminösen Frisur würde zu viel Zeit und Geld kosten. Die Zeit von Toriyama war aufgrund der toughen Deadlines seines Mangas ebenfalls begrenzt, weshalb er schon das Ausfüllen der blonden Super-Saiyajin-Frisur wegließ. Der Mangel an Zeit und Geld führte dazu, dass Vegeta den SSJ3 niemals im Anime erreichen konnte.

Der Super-Saiyajin 3 wurde von Vegeta übersprungen

Könnte Vegeta den SSJ3 theoretisch einsetzen? Im Anime selbst hat Vegeta nur den SSJ2 eingesetzt, also die Vorstufe des SSJ3. Ob er in der Lage gewesen wäre, diese Stufe einzusetzen, wurde im Manga nie geklärt.

Womöglich hat Vegeta bereits gewusst, dass der Super-Saiyajin 3 zu viel Energie kostet und sich deshalb dazu entschlossen, ihn nie einzusetzen. Alternativ könnte es sein, dass Vegeta zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht stark genug war, ihn einzusetzen.

In Dragon Ball Super wäre es Vegeta definitiv möglich, den SSJ3 einzusetzen. Dort kann er sich nämlich in weit stärkere Formen wie den Super-Saiyajin Blue verwandeln. Diese Stufe kostet vermutlich weniger Ki als der SSJ3, weshalb Vegeta auch in Dragon Ball Super eher zum Super-Saiyajin Blue als zum Super-Saiyajin 3 greift.

Was ist der Super-Saiyajin 3? Diese Verwandlung ist die erste Stufe, bei der sich das Aussehen des Saiyajins drastisch ändert:

Die Saiyajins bekommen bei dieser Stufe eine gewaltige, blonde Haarpracht auf dem Kopf. Dafür verlieren sie ihre Augenbrauen.

Im Gegenzug hebt sich die Augenbrauenpartie leicht ab und der Blick wird finsterer als sonst. Damit hebt sich das finale Design von seinem Original-Design ab.

Der SSJ3 kann nur von denjenigen erreicht werden, die zuvor den SSJ und den SSJ2 erreicht haben. Außerdem müssen sie ein jahrelanges Training durchlaufen.

Der SSJ3 war selten zu sehen, noch seltener tauchte wohl nur die Saiyajin-Macht auf. Neben Son-Goku gab es nur noch Gotenks, also die Fusion aus Son-Goten und Trunks, die die Stufe eingesetzt haben. Son-Goku selbst erklärt in Manga-Kapitel 476 den Grund für den seltenen Einsatz.

