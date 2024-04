Welcher Anime-Charakter ist der stärkste von allen?

Das Anime-Genre hat viele Helden, die sich mit fiesen Bösewichten messen müssen. Doch wer würde als Sieger hervorgehen, wenn alle Anime-Protagonisten aufeinandertreffen würden?

In jedem Anime kämpfen die Charaktere auf ihre eigene Art. Einige nutzen beispielsweise spezielle Kampfsporttechniken, schwingen ihre Waffe oder zaubern dem Gegner ein paar Sprüche um die Ohren. In der Welt der Animes gibt es viele Möglichkeiten, um sich gegen die schlimmsten Gegner zu behaupten.

Es gibt leider selten Crossover zwischen Animes, in denen die Protagonisten zweier Serien gegeneinander antreten. Ein solches Crossover ist beispielsweise Baki Hanma VS Kengan Ashura, bei dem zwei Kampfsportler gegeneinander antreten. Noch seltener wird es, wenn zwei Figuren mit unterschiedlichen Kräften aufeinandertreffen.

Da bleibt die Frage: Wer würde so einen ultimativen Kampf gewinnen? Ist es vielleicht One Punch Man, da er sowieso jeden Gegner mit einem Schlag besiegt? Oder doch eher Son-Goku, der zerstörerische Kräfte auf Planetenebene besitzt?

In der ultimativen MeinMMO-Umfrage wollen wir ein für alle Mal klären, wer ein solches Battle Royale für sich gewinnen würde. In Japan wurde die Frage bereits unter mehreren Teilnehmern geklärt. Doch wir wollen wissen, wie unsere Community denkt.

So könnt ihr mitmachen: Ihr könnt eure Auswahl in der folgenden Umfrage treffen. Da es unzählige Animes gibt, haben wir euch nur einige Beispiele aus bekannten Animes herausgesucht. Sollte euch ein anderer Kämpfer einfallen, könnt ihr es mit der letzten Auswahloption und in den Kommentaren mitteilen.

Zudem haben wir jeweils nur den Protagonisten eines Animes aufgelistet. Sollte euch ein anderer Charakter aus dem Anime einfallen, der viel stärker ist, könnt ihr es uns in den Kommentaren schreiben.

Was denkt ihr: In welchen Szenarien könnten diese Charaktere am ehesten gewinnen? Habt ihr einen komplett anderen Favoriten, was die Kampfkraft angeht? Schreibt uns eure Ideen in die Kommentare!

