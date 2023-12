Die besten Anime aller Zeiten – Das schaut unsere Redaktion

Die Redaktion von MeinMMO liebt Anime – nunja, die meisten zumindest. Unsere absoluten Allzeit-Favoriten stellen wir euch hier vor.

Spätestens seit der Corona-Pandemie haben sich Anime in den Mainstream geschlichen und die damaligen „Weebs“ müssen sich für ihr Hobby kaum noch verstecken. Das haben wir bei MeinMMO zum Anlass genommen, um mal über die liebsten Anime innerhalb der Redaktion zu sprechen und euch die Serien dann vorzustellen. Wenn ihr also ein paar gute Anime-Empfehlungen braucht – von uralten Klassikern bis zu wenig bekannten Geheimtipps – dann schaut euch doch an, auf welche Anime unsere Autorinnen und Autoren bei MeinMMO so schwören. Viel Spaß!

Die jeweiligen Angaben zum Streaming-Anbieter der Serien gelten für Dezember 2023 und könnten sich in Zukunft ändern.

Berserk – Das goldene Zeitalter

Alternative Namen: Berserk: Ougon Jidai-hen

Genre: Action, Abenteuer, Drama, Fantasy, Horror

Episoden: 3

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt, nur zum Kauf verfügbar.

Im Königreich Midland streift der Söldner Guts umher, dem ein Leben in Konflikt lieber als ein Leben in Frieden ist. Nachdem der Söldner-Anführer Griffith Guts Leistungen im Kampf erlebt hat, wird er von diesem dazu verpflichtet, sich der Gruppe anzuschließen. Die Söldner werden im Kampf gegen das Imperium von Chuder eingesetzt, um Midland zu retten – doch Griffith scheint noch ganz andere Pläne zu haben, die ein viel größeres Ziel offenbaren …

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Sophia meint: Ich habe viele Animes gesehen – nur eine Empfehlung ist schwer. Berserk führt meine Favoritenliste aber seit 2016 ungeschlagen an. Speziell die Film-Trilogie “Das goldene Zeitalter” möchte ich euch ans Herz legen: Was als “Herr der Ringe”-mäßiges Abenteuer beginnt, endet als “Game of Thrones meets Dark Souls”. Politisches Ränkeschmieden weicht einem entsetzlichen, aber dennoch faszinierenden Albtraum aus Blut und Tod. Ich liebe Storys, in denen Charaktere mit Extremsituationen konfrontiert werden und sich die dunklen Abgründe des menschlichen Ichs auftun. Und wenn ihr die Filme gesehen habt, lasst uns doch das hier diskutieren: “Griffith hat nichts falsches getan.”

Naruto Classic

Alternative Namen: /

Genre: Action, Abenteuer, Fantasy

Episoden: 220

Stream verfügbar auf: Netflix (9 Staffeln)

Kurz vor der Geburt von Naruto Uzumaki wird das Dorf von einem Dämon angegriffen – Kyuubi, der neunschwänzige Fuchs. Um das Massaker zu beenden, opfert der Dorfälteste sein Leben und versiegelt den Dämon im ungeborenen Kind.

Jahre später hat der übereifrige Naruto Schwierigkeiten damit, seinen Platz im Dorf zu finden – immerhin haust der Dämon in seinem Körper, was zu jeder Menge Vorbehalte gegen ihn führt. Außerdem will er auch noch das Oberhaupt dieses Dorfes werden, was nur zu mehr Streitigkeiten führt. Auf der Suche nach seinem Platz in der Welt findet Naruto einige Freunde – aber auch jede Menge Feinde, die ihm in zahlreichen Kämpfen alles abverlangen.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Christos meint: Naruto Classic gilt für mich als der beste Anime den ich je gesehen hab.

Tragische Schicksalsschläge, packende Kämpfe und unvorhersehbare Ereignisse sorgen stets für Spannung. Doch vor allem die Charaktere mit ihren tiefen Geschichten rund um Familie, Freunde und Dogmen die sie aus ihren Clans vorgeschrieben bekommen, ziehen einen immer weiter in die Welt der Shinobi und versprechen so eine abwechslungsreiche Geschichte. Ich kann deshalb jedem Anime-Fan Naruto Classic empfehlen und falls euch die Story nicht zu Tränen rührt, wird die Musik euch den Rest geben – glaubt mir.

Fabienne meint: Naruto zeichnet sich für mich nicht nur durch seine spannende Handlung und die faszinierenden Charaktere aus, sondern auch durch die tieferen Botschaften, die er vermittelt. Zum Beispiel die Idee, dass wahre Stärke in der Fähigkeit liegt, über sich selbst hinauszuwachsen und für das zu kämpfen, woran man glaubt, war für mich persönlich schon immer inspirierend.

Trotz der Herausforderungen und Ablehnung in seiner Jugend gibt Naruto Uzumaki nie auf und kämpft hart, um seine Ziele zu erreichen. Jedes Mal, wenn ich auch wieder den Song “Sadness and Sorrow” höre, bekomme ich Gänsehaut – aber auf die gute Weise. Naruto wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.

Black Butler

Alternative Namen: Kuroshitsuji

Genre: Action, Fantasy, Mystery

Episoden: 46 (3 Staffeln)

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt, im Jahr 2024 auf Crunchyroll.

Der Junge Ciel Phantomhive muss im viktorianischen England viele obskure Fälle für das Königshaus aufklären. Begleitet wird er dabei von seinem Butler Sebastian Michaelis, der übermenschliche Fähigkeiten verfügt. Wenig verwunderlich, ist er doch ein Dämon, der durch einen Vertrag an Ciel gebunden ist. Zumindest so lange, bis er irgendwann die Seele des Jungen verschlingen kann … .

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Marie meint: Black Butler ist der Titel, der meine Liebe zu Anime geweckt hat. Als großer Fantasy-Fan gefiel mir sofort, wie die Geschichte mythische Gestalten wie Dämonen, Engel und Höllenhunde in das Setting des viktorianischen Londons wirft.

In einem Moment geht einem das Herz auf, wenn man sieht, wie sich Sebastian um das Wohl seines Masters sorgt. Doch im nächsten Augenblick erinnert die Serie den Zuschauer daran, dass der Butler immer noch ein hungriger Dämon ist, der nur darauf wartet, Ciels Seele zu verschlingen. Aber gerade diese komplizierte Beziehung und die (manchmal etwas widerwillige) Zusammenarbeit sorgen für eine spannende Charakterdynamik zwischen den Hauptfiguren.

Der Anime ist packend, emotional und düster, liefert aber auch humorvolle Momente. Meine persönlichen Favoriten in der Serie sind die Grim Reaper (allen voran Grell Sutcliff!), die mit diversen Gartengeräten durch die Gegend rennen und dabei so gar keinen Bock auf Überstunden haben, wenn ihnen mal wieder ein Dämon ihr Seelen-Business durcheinander gebracht hat.

One Piece

Alternative Namen: /

Genre: Action, Abenteuer, Fantasy

Episoden: 1080+ (fortlaufend)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Der ehemalige König der Piraten, Gol D. Roger, hat die Welt in Aufruhr versetzt, als er vom größten Schatz aller Zeiten sprach – dem One Piece. Seitdem gibt es zahllose Piraten, die versuchen, diesen Schatz zu finden – darunter auch Monkey D. Luffy, der von einer Teufelsfrucht nascht und daraufhin einen elastischen Körper erhält. Er vergrößert seine Crew und versucht der größte Pirat aller Zeiten zu werden, doch immer wieder stellen sich ihm andere Piratengruppen, die Marine und weitere Organisationen in den Weg …

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Jasmin meint: Die meisten meiner Anime-News drehen sich um One Piece und das hat einen guten Grund. Der Anime begleitet mich seit meiner Kindheit und mich freut es, dass er aktuell einen so großen Hype erlebt. Ruffy und seine Freunde erleben spannende Abenteuer und zeigen dabei ein ums andere Mal, wie wichtig Freundschaft ist. Dieser Zusammenhalt hat mich fasziniert: Ruffy steht in jeder noch so schlimmen Situation für seine Crew ein, doch jedes Mitglied unterstützt Ruffy genauso dabei, seinen Traum zu erreichen. Dadurch können sie jede Gefahr meistern, die Oda ihnen vor die Füße wirft.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Alternative Namen: Hagane no Renkinjutsushi: Fullmetal Alchemist, FMAB

Genre: Action, Abenteuer, Drama, Fantasy

Episoden: 64

Stream verfügbar auf: Aniverse (Amazon Prime Premium Channel)

Bei einem alchemistischen Experiment der Brüder Alphonse und Elric geht einiges schief. Sie haben das Tabu gebrochen und versucht, einen Menschen zu transmutieren, was ihre beiden Körper für immer verändert hat. Als berüchtigter “Fullmetal Alchemist” durchstreifen sie nun die Welt, um einiges Tages ihre richtigen Körper zurückzuerlangen – doch dabei decken sie eine immer größer werdende Verschwörung auf, die letztlich die ganze Welt in Gefahr bringt.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Mary meint: Fullmetal Alchemist Brotherhood wird zurecht bis in den Himmel gelobt. Selten hat mich ein Anime so sehr nachhaltig beeindruckt. Das Spielen mit Gut und Böse und den dazwischenliegenden Grauzonen, das Aufwerfen von schwierigen moralischen Fragen und die Einzelschicksale der Charaktere lassen mich noch heute über den Anime und seine Geschichte vom gleichwertigen Tausch nachdenken. Zudem hat Fullmetal Alchemist Brotherhood (nicht zu verwechseln mit Fullmetal Alchemist, welches stärker von der Manga-Vorlage abweicht) es geschafft, dass ich jeden einzelnen Charakter auf irgendeine Art und Weise über den Verlauf der Story lieben gelernt habe. Das passiert mir vor allem bei Animes eher selten.

Wenn ihr Lust auf einen fantastischen Mix aus Action, Drama und Dark Fantasy habt, kann ich euch die Geschichte von Edward und Alphonse nur ans Herz legen. Dass ihr euch den Anime jetzt nach meiner Empfehlung ansehen müsst, sehe ich übrigens als äquivalenten Tausch an.

Higehiro

Alternative Namen: After Being Rejected, I Shaved and Took in A High School Runaway

Genre: Drama, Romanze

Episoden: 13

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Nachdem der Angestellte Yoshida von seiner großen Liebe abgewiesen wurde, betrinkt er sich hemmungslos. Als er am nächsten Morgen erwacht, hat er plötzlich die minderjährige Sayu neben sich liegen. Das Mädchen ist von zuhause ausgerissen und springt gerade von einem Kerl zum anderen, um eine Bleibe zu haben – und geht dafür auch so weit, ihren eigenen Körper dafür zu tauschen.

Nachdem Yoshida sich sichergestellt hat, dass er die Finger von Sayu gelassen hat, versucht er das Leben der Schülerin in die richtigen Bahnen zu lenken. Er bietet ihr eine Bleibe, bis sie bereit ist, wieder zu ihrer Familie zurückzukehren. Doch während Yoshida versucht, sich in diese temporäre Vater-Rolle einzufügen, entwickelt Sayu ganz andere Gefühle für den Mann, der sie so anders behandelt als alle anderen zuvor …

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Cortyn meint: Auch wenn Higehiro vielleicht nicht mein “bester Anime aller Zeiten” ist, so ist es doch der, den ich seit dem Release in 2021 am häufigsten gesehen habe – nämlich ganze 5 Mal.

Die Geschichte von Yoshida und Sayu hat genau die richtige Mischung aus “Uhh, verboten aufregend!” und “emotional tiefgründig”, sodass man nach jeder Folge eher schief lächelnd auf den Bildschirm starrt und sich fragt, ob man das Vater-Verhalten von Yoshida feiern oder die aufkommenden Gefühle von Sayu bemitleiden soll.

Besonders positiv war für mich, dass sowohl Yoshida als auch Sayu richtig gut ausgearbeitete, nachvollziehbare Charaktere sind. Yoshida ist eben kein typischer 08/15-Anime-Protagonist, sondern übernimmt Verantwortung, benimmt sich erwachsen und ist sich der Konsequenzen bewusst – etwas, das ich bei vielen anderen Anime vermisse.

Aber auch Sayu, die auf den ersten Blick einfältig wirken mag, ist viel tiefgründiger und emotionaler als es normalerweise für klassische “Best Girl”-Waifu-Charaktere der Fall ist.

Dazu kommt, dass die Geschichte nicht nur herzerwärmend und spannend ist, sondern auch richtig schmerzhaft – gerade die letzten Folgen schaffen es auch nach dem 5. Mal noch, mich zum Weinen zu bringen. Auch in 20 Jahren wird Higehiro noch ein Anime sein, den ich mir immer mal wieder gerne anschaue.

Noch mehr Lieblings-Anime der MeinMMO-Redaktion gibt’s auf Seite 2.

Pokémon

Alternative Namen: Pocket Monsters

Genre: Action, Abenteuer, Fantasy

Episoden: 1.200 +

Stream verfügbar auf: Teilweise auf: Amazon Prime Video, Netflix, RTL+, Apple TV

Die bunten als “Pokémon” bekannten Wesen bevölkern die ganze Welt und werden überall geliebt. Viele versuchen sie zu sammeln und das stärkste Pokémon aller Zeiten zu finden. Zu diesen Pokémon-Trainern gehört auch Ash Ketchum (“Satoshi”), der an seinem 10. Geburtstag sein erstes Pokémon geschenkt bekommt – Pikachu. Dieses zeigt sich allerdings wenig begeistert von ihm und das sorgt eher für Startschwierigkeiten.

Doch Ash lässt sich nicht aufhalten und beginnt seine Reise, um die großen Pokémon-Trainer zu besiegen und selbst irgendwann ein Meister zu werden – begleitet von einigen Freunden, die sich ihm anschließen und immer dicht verfolgt von dem zwielichtigen “Team Rocket”, das besonders mächtige Pokémon stehlen und für ihre eigenen Zwecke ausnutzen will.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Paul meint: Pokémon begeistert mich seit meiner Kindheit. Ich werde nie vergessen, welche unglaubliche Freude ich verspürt habe, als ich damals die Rote Edition erhalten habe. Glumanda als mein erster Starter hat bis heute einen besonderen Platz in meinem Herzen. Unvergessen wird für mich auch immer bleiben, welchen Stolz die Vervollständigung des Pokédex in Pokémon Blau, der Erhalt eines originalen Celebis von Nintendo und mein erstes trainiertes Lvl. 100 Pokémon bei mir ausgelöst haben.

Neon Genesis Evangelion

Alternative Namen: Shinseiki Evangelion, NGE

Genre: Action, Drama, Sci-Fi, Spannung

Episoden: 26 (+ Filme)

Stream verfügbar auf: Netflix

15 Jahre ist es her, seit der “Second Impact” die Welt für immer verändert hat. Ein großer Teil der Menschheit wurde ausgelöscht und der Rest lebt in modernen Städten, die im Notfall in Bunker umgewandelt werden können. Doch in regelmäßigen Abständen kommt es zum Angriff von großen, gottgleichen Wesen, den Engeln.

Die Organisation NERV versucht gegen diese Wesen vorzugehen, benötigt dafür jedoch Kinder, die mit den eigens erschaffenen “EVA”-Kampfrobotern eine Symbiose eingehen gehen. Genau so ein ausgewähltes Kind ist der 14-jährige Shinji Ikari, der als Pilot ausgewählt wird. Während er nicht nur um das eigene Überleben sondern das der ganzen Welt kämpft, muss er gleichzeitig tiefe traumatische Erlebnisse verarbeiten, über seinen eigenen Schatten springen und Stück für Stück herausfinden, wie viel größer die Bedrohung durch die Engel und was die wahre Natur der EVAs ist.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Leya meint: Als der Anime herauskam, war ich gerade in der Pubertät und hatte mit Einsamkeit und Mobbing zu kämpfen.

Neon Genesis Evangelion war für mich das erste Werk, das so intensive Themen wie Depression, Trauer und Trauma behandelte. Damals konnte ich das alles noch nicht so gut benennen, aber ich konnte die Emotionen dahinter sehr gut nachempfinden und fand im Protagonisten Shinji jemanden, mit dem ich mich stark identifizieren konnte.

Außerdem hat der Anime meine Liebe zum Kaijū-Genre geprägt, was sich auf die Darstellung riesiger Monster bezieht. Die Actionszenen mit den Mech-Anzügen haben mich vor dem Bildschirm gefesselt. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, dass die ganzen Kämpfe eher die inneren Konflikte der Figuren symbolisieren.

Bis heute schaue ich mir ab und zu den Anime an oder blättere im Manga, um über meine eigenen Dämonen nachzudenken.

Kanon (2006)

Alternative Namen: Kanon Remake, Kanon 2006

Genre: Drama, Romanze, Übernatürlich

Episoden: 24

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt.

Als Kind hat der junge Aizawa Yuuchi oft seine Cousine besucht – doch nach einem dramatischen Vorfall endeten diese Besuche. Erst viele Jahre später kehrt er in diese Stadt zurück und hat kaum noch Erinnerungen an das, was damals vorgefallen ist. Während er auf der Suche nach den Gedanken von früher durch die Stadt streift und sich mit verschiedenen Mädchen anfreundet, deckt er Stück für Stück auf, dass er zu allen von ihnen eine ganz besondere Verbindung zu haben scheint.

Nur langsam kehren die Erinnerungen zurück und enthüllen viele Geheimnisse, die vielleicht besser verborgen geblieben wären …

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Mira meint: Ich habe als Kind die gängigen Animes über RTL 2 und Co geschaut und sie waren ein großer Bestandteil meiner Kindheit. Aber erst im späten Teeniealter habe ich einen Anime entdeckt, der mich wirklich mitgenommen hat. Kanon habe ich damals ganz zufällig über Youtube gefunden und dort meine Liebe für Slice of Life Animes entdeckt. In einer nicht so rosigen Zeit hat mich Kanon gelehrt, was es heißt, Schicksale anderer zu sehen, die auf den ersten Blick nicht als solche anerkannt werden. Nicht immer ist das Glück des einen, auch das Glück des anderen. Freundlichkeit und Güte sind meist eine Mauer, die das dahinterliegende Problem verdecken. Denn auch wenn man die Vergangenheit vergessen mag, holt sie einen irgendwann wieder ein.

All das verbinde ich mit diesem Anime und dadurch gibts es immer mal wieder ein Rewatch. Wenn das Intro startet, muss ich mir, egal wie oft ich ihn schon gesehen habe, ein Tränchen verdrücken.

Tiefgründig und mitfühlend kann Kanon in meinen Augen auf jeden Fall! Mit einer kleinen Prise herzzerreißend und verletzend.

Wolf’s Rain

Alternative Namen: Wolf Rain

Genre: Action, Abenteuer, Drama, Fantasy, Mystery, Sci-Fi

Episoden: 26

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt.

Die Welt stirbt. Doch es gibt eine Legende: Am Ende der Welt öffnet sich das Tor zum Paradies, das jedoch nur von Wölfen betreten werden kann. Wölfe gelten längst als ausgestorben, doch einige von ihnen tarnen sich als Menschen und leben nun unter ihnen.

Der einsame Wolf namens Kiba wird vom unwiderstehlichen Geruch der Freeze City angezogen, eine verarmte Stadt im Würgegriff des Lord Orkham. Während Kiba weitere Wölfe in der Stadt entdeckt, folgt die Gruppe langsam dem Geruch, der sie ins gelobte Land führen soll – doch dabei entdecken sie auch andere mit deutlich düsteren Absichten, die ihre eigenen Absichten für das Paradies haben.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Lydia meint: Wolf’s Rain übte vom ersten Moment an eine riesige Faszination auf mich aus. Im Vergleich zu den Anime aus dem Nachmittagsprogramm war es mysteriöser, düsterer. Die Charaktere wirkten erwachsener und waren einfach verdammt cool.

So ganz verstanden habe ich den Plot damals nicht. Das mag daran liegen, dass ich die Serie auf YouTube geschaut habe, auf Englisch und wohl auch nicht ganz in der richtigen Reihenfolge. Doch ich liebte die Wölfe und war berührt von ihrer Sehnsucht nach dem Paradies in ihrer kalten, trostlosen Welt. Bis heute hat Wolf’s Rain daher einen besonderen Platz in meinem Herzen.

Kamikaze Kaito Jeanne

Alternative Namen: Phantom Tief Jeanne, Jeanne, die Kamikaze-Diebin

Genre: Action, Drama, Mystery, Romanze, Übernatürlich

Episoden: 44

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt.

Nach außen hin ist Kusukabe Maron eine normale Oberschülerin, doch in Wahrheit ist sie die Reinkarnation von Jeanne d’Arc. Mithilfe eines Engels zieht sie in der Nacht los, um Dämonen aus Kunstwerkern zu verbannen, die sich an den schwachen Herzen ihrer Besitzer laben. Weil die Bilder nach ihrer Dämonenaustreibung verschwinden, gilt sie als Diebin und wird überall gesucht.

Alles wird nur noch komplizierter, als der Dieb Sinbad beginnt, ihr die Kunstwerke streitig zu machen und Marons beste Freundin sich auch noch als Tochter des Detektivs herausstellt, der sie dingfest machen soll …

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Linda meint: Also die Frage, welcher mein Lieblingsanime ist, war ziemlich schwierig zu beantworten. Weil das Kind in meinem Kopf direkt durcheinander geschrien hat: Sailor Moon, One Piece, Digimon, Dragon Ball! Toradora und Durarara!! waren auch noch im Rennen dabei.

Nachdem ich dann aber ein bisschen nachgedacht habe, musste ich mich definitiv für Kamikaze Kaito Jeanne entscheiden. Warum? So Magical-Girl-Animes gab es ja früher genug und die meisten davon haben mich auch begeistert. Aber Kamikaze Kaito Jeanne hat mich irgendwie immer ein bisschen mehr gepackt. Damals fand ich es so toll, dass sie heimlich Nachts unterwegs war und in der Gesellschaft eher als Diebin angesehen wurde. Ihre ganze Art als Jeanne fand ich immer ein bisschen cooler als die anderen Magical-Girls. Wie sie ihre Fähigkeiten, die sie schon als normales Mädchen besaß, umgewandelt hat, um sie im Kampf anzuwenden. Das fand ich so cool und ich hab mir immer eingebildet, das würde ich doch auch hinbekommen, wenn ich eine kleine magische Unterstützung bekommen hätte.

Dazu kam, dass die Story einen solchen Plottwist macht, der mich als Kind einfach verdammt überraschte und irgendwie ein bisschen düsterer und mysteriöser war.

Samurai Champloo

Alternative Namen: /

Genre: Action, Abenteuer, Comedy

Episoden: 26

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt.

Als die junge Bedienung Fuu Kasumi eines Tages Tee über einen der Gäste des Teehauses verschüttet, entfesselt sie damit ungewollt ein Chaos. Denn die Anwesenden Samurai belästigen sie so lange, bis sie sich Hilfe sucht – der Samurai Mugen bezwingt die Störenfriede mit einem ungewöhnlichen Kampfstil. Doch im Anschluss legt sich Mugen mit einem weiteren Kämpfer an, dem Samurai Jin und der ist zäher als seine vorherigen Gegner.

Im Kampf zerstören sie das ganze Teehaus und töten aus Versehen auch noch den Sohn des Magistraten, sodass die beiden zum Tode verurteilt werden. Zwar gelingt es Fuu, die beiden aus dem Gefängnis zu befreien, doch nun müssen sie zu dritt die Welt durchstreifen und Fuu hat alle Hände voll zu tun, die beiden davon abzuhalten, sich nicht gegenseitig umzubringen.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Niko meint: Kein Anime hat so einen Vibe wie Samurai Champloo. Die Reise der 3 Protagonisten, die unterschiedlicher nicht sein können, hat einen wunderbaren Mix aus Folgen über philosophische Ansätze, völlig dämliche Folgen mit Zombies und dabei immer toll choreographierte Action. Außerdem ist der Soundtrack von Nujabes absolut fantastisch und ist mitverantwortlich für das Lo-Fi-Genre.

Ich hab den Anime geschaut, als ich nach dem Abitur im Studium rausfinden musste, was ich später machen will und wie meine Zukunft aussehen soll. Die vielen Themen des Animes haben mich dabei so beeindruckt, dass ich all die Zukunftsängste vergessen konnte. Der Soundtrack von Nujabes erinnert mich bis heute an eine sorglose Zeit.

Was sind eure Allzeit-Hits bei den Anime? Welche haben euch nachhaltig beeinflusst und geprägt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!