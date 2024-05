Attack on Titan: Endlich wissen wir, warum einer der beliebtesten Charaktere so komisch trinkt

Der Mangaka von Attack on Titan hat ein neues Spezialkapitel namens „Bad Boy“ veröffentlicht. Im 35. Band gibt es mehr Informationen zur Hintergrundgeschichte von Levi Ackermann. In dem Mangaband erfahren wir auch, woher Levi eine seiner merkwürdigsten Angewohnheiten herhat.

Um welche Angewohnheit geht es? Levi Ackermann hat eine komische Art, Tee zu trinken. Er hält die Tasse dabei am Rand statt am Henkel. Im Manga und Anime wird nie erklärt, wieso der Titanenschlächter seinen Tee auf diese Weise trinkt. Da der Mangaka mittlerweile an anderen Projekten arbeitet, ist es umso erfreulicher, dass er mit einem wohl letzten Spezialband diese Eigenart aufklärt.

Der Grund dafür liegt in seiner Vergangenheit, über die wir im neuen Mangaband nun mehr erfahren. Früher hat er zusammen mit seiner Mutter gerne Tee getrunken. In all der Armut war sie sein einziger Halt. Leider verstarb seine Mutter, als Levi noch klein war.

Was darauf passiert, könnt ihr euch im Tweet von NightmareUz2 ansehen:

Im Laufe des 35. Bandes bereitet er sich nach dem Tod seiner Mutter Kuchel Ackermann einen Tee zu. Dabei fällt ihm eine Tasse zu Boden, weil sie genau am Henkel abbricht. Das ist vor allem deshalb so traurig, weil es sich dabei um das Teeservice seiner verstorbenen Mutter handelt. Levi schwort sich daraufhin, eine Tasse nie wieder am Henkel anzufassen.

Levi Ackermann hatte eine traurige Kindheit

Was erfahren wir Neues über Levi Ackermann? Es ist kein Wunder, dass der Mangaka Hajime Isayama sich für Levis Hintergrundgeschichte entschieden hat. Schließlich ist er der beliebteste Charakter in Japan (laut einer Umfrage, die im reddit-Forum übersetzt wurde) und wir erfahren nur wenig über ihn.

Der Manga gibt uns da schon ein paar mehr Informationen:

Levi Ackermann wuchs im Untergrund auf und wurde von Kenny Ackermann großgezogen. Bevor er sich den Titanenjägern anschloss, war er ein Krimineller.

Jeder Ackermann erweckt seine Kräfte, wenn er kurz vorm Sterben ist und etwas Wichtiges beschützen will. So ist es auch bei Levi: Als er das Teeservice seiner Mutter von Kriminellen zurückholen will, wird er dermaßen zusammengeschlagen, dass seine Kräfte erwachen und er die Diebe umbringt.

Kenny Ackermann verlässt daraufhin den Jungen. Levi schlägt sich so lange im Untergrund durch, bis er sich dem Aufklärungstrupp anschließt.

Im Spezialband erzählt Levi Ackermann die Geschichte seiner Kollegin Gabi Braun, wie wir aus der vierten Staffel des Animes kennen. Gabi hatte sich darüber lustig gemacht, wie Levi seine Teetasse hält. Doch als sie seine Hintergrundgeschichte hört, schwört sie, die Tasse ab sofort auf die gleiche Weise zu halten.

Leider ist bislang noch keine englischsprachige Version angekündigt. Das Spezialkapitel umfasst insgesamt 18 Seiten. Ob es in Zukunft wieder so einen Spezialband geben wird, hat der Mangaka bislang nicht verraten. Der jetzige Band erschien drei Jahre nach dem offiziellen Ende von Attack on Titan.

