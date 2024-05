„Du magst große Oberweiten, oder?“ – Der Mangaka von One Piece zeichnete Arc mit vielen Frauen, wurde von Tochter als Perversling abgestempelt

Im Laufe von One Piece gab es die unterschiedlichsten Arcs. Der Schöpfer des Mangas, Eiichiro Oda, hatte bei einem Handlungsabschnitt besonders große Bedenken. Er hatte die Befürchtung, seine Töchter würden ihn für einen Perversling halten. Eine der beiden Töchter machte diese Befürchtung letztlich wahr.

Um welchen Arc geht es? Ruffy landet im Laufe seiner Reise auf Amazon Lilly. Auf dieser Insel leben nur Frauen des Amazonenvolkes. Ihre Anführerin ist Boa Hancock, eine der beliebtesten weiblichen Figuren im Anime. Sie gilt in der Serie als eine der schönsten Frauen und zeigt das auch auf eine offenherzige Art.

Viele der Frauen auf Amazon Lilly, besonders Boa Hancock, besitzen eine große Oberweite. Da Oda selbst zwei Töchter hat, bekam er Angst, dass sie ihn nach Amazon Lilly für einen Perversen halten könnten.

Der X-User sandman_AP hat ein Interview aus 2019 herausgesucht, in dem Oda seine Bedenken äußert:

Selbst die Frauen außerhalb von Amazon Lilly besitzen oftmals große Brüste. Auch die Strohhutbande blieb von dem Brust-Wachstum nicht verschont: Namis Taille wurde nach dem Zeitsprung plötzlich schmaler und ihre Oberweite nahm an Größe zu. Kein Wunder also, dass die Reaktion von Odas Töchtern nicht lange auf sich warten ließ.

Die Lieblingsfigur der Tochter stammt aus Amazon Lilly

Wie haben seine Töchter reagiert? Eine seiner Töchter fragte Oda eines Tages, ob er Brüste wirklich mögen würde. Seine schlimmste Befürchtung wurde also wahr. Der Mangaka verriet, dass er nach dieser Frage nicht mehr den stolzen Vater spielen könne, wenn er vor seinen Töchtern stehen würde. Er ergänzte, dass er nichts mehr zu verlieren hätte (via X).

Das Ironische: Die Lieblingsfigur seiner Tochter sei Boa Hancock. Sie hätte sogar eine Hancock-Figur mit ins Krankenhaus genommen und durch sie gelernt, wie sie Fleisch zubereitet.

Das japanischsprachige Interview mit Oda findet ihr auf reddit:

Odas Leibspeise sei nämlich alles, was mit Fleisch zu tun hat. Durch das Zubereiten von leckeren Speisen mit Fleisch wollte sie ihrem Vater wohl eine Freude machen wollen. Boa Hancock ist im Anime nämlich in Ruffy verknallt, der ebenfalls ein großer Fan von Fleisch ist. Durch sie war die Tochter wohl motiviert genug, das Kochen von Fleischgerichten zu lernen.

Was halten die Töchter von One Piece? Die Geschichte zeigt, dass sich mindestens eine der beiden Töchter für den Anime ihres Vaters interessiert. Oda erzählte in einem Interview aus 2018 mit dem Mangaka von My Hero Academia (via edomonogatari), dass eine seiner Töchter über den Erfolg von One Piece besorgt gewesen sei.

Auf einem Schulausflug sollen die Kinder ein Lied aus My Hero Academia gehört haben, was die Tochter beunruhigte, der Manga ihres Vaters könne dadurch an Erfolg verbüßen. Die Kinder von Oda stehen also immer noch hinter ihm und seinem Werk, auch wenn sie ihn womöglich für einen Perversen halten könnten.

