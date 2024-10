In Sailor Moon gibt es eine Sailor Earth, aber sie ist anders, als ihr es erwartet

„Er wird mit so tollen Erinnerungen aufwachsen“ – Mutter gestaltet das Zimmer ihres Sohnes im Stil von One Piece

Mamoru zählt also zu den Sailor-Kriegerinnen und ist der Beschützer der Erde, weil er der Nachfolger eines Prinzen ist. Er ist aber trotzdem keine eigene Sailor Kriegerin, weil nur Frauen zu Sailor-Kriegerinnen werden können. Wäre Mamoru eine Frau, wäre er also Sailor Earth.

Somit besitzen Sailor Mars, Sailor Venus und all die anderen Sailor Kriegerinnen ihren eigenen Sailor-Kristall, den sie in sich tragen. Sailor Moon trägt den Silberkristall in sich, Mamoru den Goldkristall.

Ein 18-Jähriger ist so stark in LoL, dass der europäische Meister angeblich das halbe Team und viel Geld für ihn bietet

Wer ist Sailor Earth? Für die Erde gibt es keine direkte Sailor-Kriegerin, die den Planeten beschützt. Stattdessen kümmert sich Mamoru Chiba, also Sailor Moons Freund, um die Sicherheit der Erde. In seiner Heldenform Tuxedo Mask stellt er sich den Bösewichten, auch wenn das mal mehr, mal weniger gut gelingt .

