Der „Messias der Manga“ kehrt zurück, Schöpfer sorgt mit 2 simplen Sätzen für Aufregung

Nach fast 2 Jahren Pause kehrt der Manga zu Hunter x Hunter im Juli 2026 zurück. Fans der Reihe warten so sehnlich auf neue Veröffentlichungen, dass jedes Update des Künstlers sie in Aufregung versetzt.

Um welchen Manga geht es? Die Rede ist natürlich von Hunter x Hunter. Für viele Fans ist die Geschichte von Gon Freecs einer der besten Manga der Welt. Auf MyAnimeList belegt der Manga einen stattlichen Platz 33, der Anime von 2011 gehört mit Platz 9 sogar zu den besten Anime überhaupt.

Doch die Entstehung der Reihe wird von den gesundheitlichen Problemen des Manga-ka Yoshihiro Togashi überschattet. Immer wieder muss er Pausen einlegen, zwischen den Veröffentlichungen vergehen seit 2005 Monate oder sogar Jahre.

Wie der Shueisha-Verlag bestätigte, soll es am 3. Juli 2026 endlich mit Band 39 weitergehen. Darin werden Kapitel 401 bis 410 gesammelt. Doch nicht nur das: Auch eine Fortsetzung des Mangas scheint – fürs Erste – gesichert.

Video starten Hunter x Hunter Nen x Impact – Der Trailer zum 2D-Kampfspiel der Animevorlage Autoplay

Fans klammern sich an jedes Update

Was hat der Künstler gesagt? Auf X gibt Yoshihiro Togashi sporadische Updates zum Fortschritt seiner Arbeit. Bei den ausgehungerten Fans sorgen dabei die kleinsten Nachrichten für große Aufregung. Der Post vom 8. April zum Abschluss des Inking von Kapitel 430 wurde 10 Millionen Mal auf X gesehen, und rührte die Fans mit einer Illustration und den Worten „Ich bekomme haufenweise Motivation von meiner Frau.“ Togashi ist verheiratet mit Naoko Takeuchi, der Schöpferin von Sailor Moon.

Am 26. Mai folgte das nächste Update: Das Manuskript für Kapitel 421 sei nun ebenfalls fertig. Außerdem sei das Zahnprovisorium kaputtgegangen – dieser Teil des Posts dürfte jedoch nicht für die knapp 7 Millionen Views und 200.000 Likes verantwortlich gewesen sein.

Denn die Posts bedeuten, dass weitere 20 Kapitel quasi bereit zur Veröffentlichung sind und darüber hinaus zumindest schon die Grundzüge der Handlung stehen. Wann genau die neuen Kapitel erscheinen, soll noch von der Redaktion des Jump-Magazins bekannt gegeben werden.

Die Updates von Togashi sind selten und meist wortkarg, sorgen bei den Fans aber trotzdem für Begeisterung (Quelle: X)

Warum wird der Manga so sehnlich erwartet? Dass viele Fans auch nach all den Jahren nicht abgesprungen sind und weiterhin neuen Veröffentlichungen entgegenfiebern, zeugt bereits von der Qualität des Manga. Yoshihiro Togashi hat mit Nen ein extrem cooles und einzigartiges Magie-System erschaffen.

Zudem überzeugt der Manga mit komplexen Charakteren und einer Handlung, die immer wieder bekannte Shonen-Konventionen auf den Kopf stellt. Etwa, wenn der große Tournament-Arc nicht mit einem Sieg des Protagonisten in letzter Sekunde endet.

Wie geht es euch? Wartet ihr noch sehnlich auf neue Veröffentlichungen, oder hofft ihr, den Manga irgendwann in seiner Gesamtheit lesen zu können? Schreibt uns gerne eure liebste Nen-Fähigkeit in die Kommentare.

Solltet ihr nach der langen Wartezeit nicht wissen, wo die Handlung gerade steht, findet ihr bei den Kollegen von GamePro eine Übersicht.

Die Fortsetzung seines Lebenswerks ist aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme so ungewiss, dass Yoshihiro Togashi sicherheitshalber bereits das (mögliche) Ende von Hunter x Hunter bekannt gab – für den Fall, dass er selbst nicht mehr dazu kommt, den Manga fertig zu stellen: Autor enthüllt das Ende des Mangas, den er seit 25 Jahren zeichnet, für den Fall, dass er stirbt