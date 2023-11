Autor enthüllt das Ende des Mangas, den er seit 25 Jahren zeichnet, für den Fall, dass er stirbt

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was hat es mit dem Ende auf sich? In einem Interview erklärte Togashi, er habe sich 4 mögliche Enden für Hunter × Hunter überlegt. Bei dem Ende, das er bekannt gab, handelt es sich um die Version D: Ein vom Künstler bereits verworfenes Ende, das Fans jedoch als offiziell betrachten sollen, sollte er vor der Fertigstellung versterben.

Der Manga-ka Yoshihiro Togashi arbeitet seit mehr als 25 Jahren an seinem Werk. Hunter × Hunter wird seit 1998 im Magazin „Shōnen Jump“ veröffentlicht und wurde schon zweimal als Anime adaptiert. Zwischenzeitlich wurde die Veröffentlichung aufgrund von gesundheitlichen Problemen des Künstlers jedoch immer wieder auf Eis gelegt. So lagen ganze 4 Jahre zwischen dem 36. und 37. Band des Mangas.

