One Piece hat den Fluch schlechter Anime-Adaptionen gebrochen: Nächste große Netflix-Serie erscheint noch 2023

Nach Misserfolgen wie Death Note und Cowboy Bebop hatten Anime-Fans endlich wieder einen Grund, sich auf Netflix-Umsetzungen zu freuen. Netflix könnte an den Erfolg der Live-Action-Adaption zu One Piece anknüpfen. Schon im Dezember 2023 soll mit Yu Yu Hakusho der nächste Anime an den Start gehen.

Was ist Yu Yu Hakusho?

Der Anime lief von 1992 bis 1995, also zeitgleich mit Dragon Ball Z

Die Serie besteht aus 112 Episoden

Der originale Manga stammt von Yoshihiro Togashi, dem Ehemann von Naoko Takeuchi (Schöpferin von Sailor Moon)

Gehört wie One Piece zum Shonen-Genre, soll also ein männliches jugendliches Publikum ansprechen

Netflix hat leider noch nicht genau verraten, an welchem Tag die Live-Serie auf dem Streamingdienst verfügbar sein wird. Die Serie soll sich seit Juni 2021 in der Produktion befinden, zumindest sind zu diesem Zeitpunkt erste Bilder vom Set veröffentlicht worden (via twitter.com).

In mehreren Teaser-Bildern zeigt Netflix die Hauptcharaktere der Serie. Die Hauptrolle wird von Takumi Kitamura gespielt (via IGN). Er ist unter anderem aus Tokyo Revengers bekannt. In die Rollen von Kurama, Hiei und Kazuma Kuwabara schlüpfen die Schauspieler Jun Shison, Kanata Hongo und Shuhei Uesugi (via Netflix).

Durch den Regisseur ist bereits bekannt, dass es viele Action-Szenen in der Serie geben soll. Für die visuellen Effekte soll die modernste Technologie zum Einsatz kommen.

Auch bei One Piece kamen einige Spezialeffekte zum Einsatz. Schaut euch im folgenden Trailer an, wie es bei Yu Yu Hakusho aussehen könnte:

Yu Yu Hakusho erzählt die Geschichte eines Geisterdetektivs

Worum geht es in Yu Yu Hakusho? In dem Anime geht es um den 14-jährigen Yusuke Urameshi. Er ist eigentlich ein Rebell und hat keinerlei Respekt vor anderen Personen. Er schwänzt die Schule und prügelt sich in seiner Freizeit mit anderen.

Doch eines Tages rettet er ein kleines Kind davor, von einem Fahrzeug überfahren zu werden. Bei dieser Aktion geht Yusuke allerdings selbst drauf. Die Geisterwelt ist so von seiner Heldentat überrascht, denn Yusuke findet nun weder im Himmel noch in der Hölle Platz.

Deshalb bekommt Yusuke die Chance auf ein zweites Leben. Nach seiner Wiedergeburt muss er allerdings die Aufgaben eines Geisterjägers erfüllen. Er muss für den Prinzen der spirituellen Welt, Lord Koenma, Dämonen besiegen. Während seiner Reisen lernt er immer mehr Charaktere kennen, die sich seinem Vorhaben anschließen.

Die Produktion wird von Robot Inc. übernommen. Als ausführender Produzent ist Kazutaka Sakamoto verantwortlich, den wir bereits von Alice in Borderland kennen. Die Regie übernimmt Sho Tsukikawa, bekannt durch die Arbeiten an I Want to Eat Your Pancreas.

Es bleibt abzuwarten, ob die Anime-Umsetzung genauso erfolgreich sein wird wie One Piece. Für die Netflix-Serie wurde erst kürzlich eine zweite Staffel bestätigt.

