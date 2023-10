Netflix: Sollte One Piece abgesetzt werden, ist das für „Nami“ kein Problem: „Habe das Gefühl, ich hätte alles getan“

Die Live-Action-Adaption zu One Piece war auf Netflix so erfolgreich, dass die Produzenten an einer Fortsetzung arbeiten. Doch Emily Rudd, die Darstellerin von Nami, wäre schon jetzt bereit für einen vorzeitigen Ruhestand.

Wieso könnte sie schon jetzt in den Ruhestand gehen? Bei One Piece handelt es sich Emily Rudds erste größere Filmrolle und mit dieser hätte sie schon alle ihre Ziele erreicht, die sie für ihre Schauspielkarriere hatte.

Gegenüber Decider verriet sie, dass sie sich noch nie etwas mehr in ihrem Leben gewünscht habe als die Rolle in der Netflix-Serie:

Ich habe mir in meinem ganzen Leben noch nie etwas sehnlicher gewünscht. Es wirklich erleben zu können ist… ich kann es nicht in Worte fassen. Ich habe das Gefühl, mein Ziel erreicht zu haben. Was könnte als nächstes kommen? Wenn ich hier aufhören müsste, würde ich sagen: „Das reicht mir.“ Emily Rudd im Interview mit Decider

Bisher hatte Rudd nämlich nur kleinere Rollen in Serien und Filmen wie The Romanoffs oder Hunters. Sie hatte außerdem einige Auftritte in Musikvideos, darunter auch „Let Me Love You“ von DJ Snake und Justin Bieber.

Doch so früh muss sie sich wohl nicht in den vorzeitigen Ruhestand begeben. Netflix arbeitet aktuell an Staffel 2, in der Emily Rudd wohl wieder als Nami zu sehen sein wird. In dieser könnten rund 6 Arcs des Animes gezeigt werden. Damit blieben genug Arcs übrig, damit Emily Rudd die nächsten Jahre als Schauspielerin weiterarbeiten kann.

Wie gut sie ihre Rolle in One Piece spielt, könnt ihr im folgenden Trailer bestaunen:

Emily Rudd hat One Piece nicht von Anfang an gesehen

Wie erfahren ist Emily Rudd mit One Piece? Im selben Interview gab die Schauspielerin zu, dass sie One Piece zwar schon immer kannte, den Anime dahinter aber erst seit Kurzem schauen würde:

Ich kannte One Piece schon immer, es ist ein toller Name, aber ich habe erst angefangen, [den Anime] zu sehen, als ich unseren Showrunner Matt Owens traf, der seit sechs Jahren mein bester Freund ist. Emily Rudd im Interview mit Decider

Rudd hätte mit dem Anime erst begonnen, als sie die Gerüchte zu einer Live-Action-Serie von Netflix gehört habe.

Doch jetzt kennt sie sich im Universum von One Piece besser aus und geht in ihrer Rolle als Nami voll auf. Sie behauptete in einem anderen Interview selbstbewusst, dass sie der wahre Boss der Strohhutbande sei.

Mittlerweile sei Rudd sogar so weit, dass sie den Manga komplett aufgeholt hätte. Nur beim Anime lägen noch einige Folgen vor ihr.

Wo kann ich Emily Rudd in Action sehen? Die erste Staffel von One Piece ist aktuell auf Netflix verfügbar. Die Anfänge der Strohhutpiratenbande umfassen insgesamt acht Episoden, die sich an die Mangavorlage halten.

