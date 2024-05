Pokémon GO geht endlich weiter: Die neue Season startet – Merkt euch jetzt 7 Termine

In Pokémon GO steht eine neue Season an und die ersten Termine dafür sind auch schon bekannt. Wir fassen die Daten für euch zusammen.

Wie geht es in Pokémon GO weiter? Die Events im Mai laufen noch durch, dann ist die Season „Welt voller Wunder“ Geschichte.

Am 1. Juni startet dann nämlich die bislang noch namenlose, neue Season, oder „Jahreszeit“, in Pokémon GO.

Wie die heißt und welche Inhalte genau sie bringt, ist derzeit noch unbekannt. Doch ein paar Termine sind nun klar, die man sich im Kalender eintragen sollte.

Vier Community Days für Pokémon GO im Sommer – die Termine

Über den offiziellen Blog gab Pokémon GO die Termine aller Community Days in der kommenden Season bekannt. Vier Termine stehen da an:

Am 9. Juni (Sonntag)

Am 22. Juni (Samstag, und das wird ein Community Day Classic)

Am 21. Juli (Sonntag)

Am 31. August (Samstag)

Somit dürfte auch klar sein, dass die nächste Season ebenfalls wieder drei Monate läuft und es am 1. September erneut einen Jahreszeitenwechsel gibt.

Welche Monster kommen da? Das ist derzeit noch unbekannt, doch zumindest der 9. Juni dürfte schon bald bekannt gegeben werden. Beim Community Day Classic wird es derweil wieder ein Monster geben, das bereits einen C-Day hatte.

Drei weitere Events angekündigt

Zudem kündigte Pokémon GO folgende Daten an:

Am 29. Juni 2024 wird es einen Raid-Tag geben.

Am Samstag, dem 27. Juli 2024 gibt es ein Geheim-Event, das bislang nur „???“ heißt.

Am 10. und 11. August läuft ein Crypto-Raid-Wochenende.

Was werden das für Events? Der Raid-Tag bringt normalerweise fünf kostenlose Raid-Pässe, mit denen man einen bestimmten Boss mehrfach herausfordern kann. Davon ist auch hier auszugehen.

Das Event am 27. Juli ist noch komplett mysteriös. Aber, auffällig: Am 13. und 14. Juli ist das globale GO Fest. Hier könnte man spekulieren, dass es sich möglicherweise um ein Hyperbonus-Event handeln könnte, das auf dem GO Fest basiert. Aber das bleibt abzuwarten.

Und das Crypto-Raid-Wochenende ist relativ klar: Hier dürfte Team GO Rocket eine wichtige Rolle spielen und ein spannender Gegner in Crypto-Raids erscheinen.

Weitere Termine in den kommenden Monaten

Was passiert in der neuen Season noch? Abseits der neuen sieben Termine ist klar: Die GO Fests 2024 finden statt.

Das GO Fest Sendai (Japan) läuft vom 30. Mai bis 2. Juni, fällt also auf den Season-Start.

In Madrid läuft das Event vom 14. bis 16. Juni.

In New York City läuft das GO Fest vom 5. bis 7. Juli.

Und die globale Variante folgt am 13. und 14. Juli

Bereits klar ist, dass die GO Fests sich um die Ultrabestien, Necrozma und das neue Fusions-Feature drehen werden. Ende Mai wird es außerdem noch ein Event geben, dass die aktuell noch fehlenden Ultrabestien ins Spiel bringt.

Dementsprechend ist es gut möglich, dass die kommende Season sich nochmal um die Ultradimension und ihre Monster dreht. Hierbei handelt es sich nach aktuellem Stand aber noch um Spekulation. Was erwartet ihr von der kommenden Jahreszeit in Pokémon GO? Erzählt es uns in den Kommentaren!