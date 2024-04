Pokémon GO bestätigt 7 Shiny Ultrabestien fürs GO Fest 2024 – Das steckt alles drin

Im Juli steht in Pokémon GO das GO Fest 2024 an. Hierfür wurden ganze 7 Ultrabestien als Shiny bestätigt und weitere Inhalte bekannt gegeben.

Was ist das für ein Event? Das GO Fest ist ein jährlich stattfindendes Event in Pokémon GO. Es gilt als das größte Event im Spiel. Hierbei gibt es 3 lokale Live-Events, die dieses Jahr in Sendai, Madrid und New York stattfinden sowie ein globales Event, welches am 13. und 14. Juli 2024 läuft.

Für das globale Event könnt ihr außerdem für 18 Euro ein Ticket erwerben, welches euch zusätzliche Inhalte bringt. Neben den bisher bekannten Inhalten gibt es nun neue Informationen zum globalen Event.

Wo kann ich die Ultrabestien finden? Ein Highlight für viele Trainer dürften die Ultrabestien sein. Im Event wird es ganze 7 Ultrabestien in 5*-Raids geben, die auch als Shiny erscheinen können.

Außerdem werdet ihr auch das legendäre Pokémon Necrozma erstmalig im Spiel finden können. Dieses Pokémon wartet auch in 5*-Raids auf euch und kann ebenfalls als Shiny angetroffen werden.

Viele potenzielle Shiny Pokémon!

Welche Pokémon gibt es in Raids? Im GO Fest 2024 könnt ihr in Raids auf die folgenden Pokémon treffen. Hierfür ist es egal, ob ihr das Ticket erworben habt oder nicht.

1*-Raids:

Pikachu mit Mondkrone*

Pikachu mit Sonnenkrone*

Miniras*

3*-Raids:

Psiana mit Tagesschal*

Nachtara mit Nachtschal*

5*-Raids:

Anego*

Masskito*

Schabelle*

Voltriant*

Kaguron*

Katagami*

Schlingking*

Necrozma*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? Während des Events wird es wieder Habitate geben, die stündlich wechseln. In den jeweiligen Habitaten warten unterschiedliche Pokémon auf euch in der Wildnis.

Auch diese Pokémon werden sowohl für Trainer, die das Ticket gekauft haben erscheinen, als auch für diejenigen, die es nicht gekauft haben.

Habitat Pokémon in der Wildnis Dämmerwiese Taubsi*

Pikachu mit Sonnenkrone*

Hoothoot*

Hoppspross*

Girafarig*

Wingull*

Serpifeu*

Waumboll*

Piccolente*

Kastadur*

Milza*

Galar-Flunschlik*

Funrifraß*

Iscalar*

Weitere, noch unbekannte Pokémon Strahlender Tag Glumanda*

Dratini*

Sonnkern*

Dummisel*

Hisui-Sniebel*

Sonnfel*

Knospi*

Eguana*

Balgoras*

Dedenne*

Mangunior*

Imantis*

Miniras*

Weitere, noch unbekannte Pokémon Schleichende Dämmerung Pikachu mit Mondkrone*

Evoli*

Webarak*

Volbeat*

Illumise*

Kaumalat*

Toxiped*

Emolga*

Lichtel*

Golbit*

Fermicula*

Psiau*

Paragoni*

Mabula*

Weitere, noch unbekannte Pokémon Dunkelste Nacht Alola-Rattfratz*

Skorgla*

Sniebel*

Teddiursa*

Hydropi*

Kanivanha*

Lunastein*

Kapuno*

Bithora*

Amarino*

Rocara

Krabbox*

Bubungus*

Weitere, noch unbekannte Pokémon

Alle Pokémon, bei denen ihr ein * findet, können auch in ihrer Shiny-Form erscheinen.

Was für Boni wird es geben? Auch die Boni des Events sind bereits bekannt. Für diese ist es auch egal, ob ihr ein Ticket besitzt oder nicht.

Die Dauer von Lockmodulen beträgt eine Stunde

Feldforschungen zu den Pokémon aus den Habitaten

Überraschungsbegegnungen in GO-Schnappschüssen

Was sagt ihr zu den bisherigen Inhalten des Events? Freut ihr euch auf die Ultrabestien und Necrozma? Habt ihr euch das Datum des Events bereits im Kalender markiert? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über die Events im April 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls.