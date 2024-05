Pokémon GO hat gerade 2 unscheinbare Pokémon, die ihr fangen solltet

Gerade bekommt ihr in Pokémon GO zwei richtig starke Monster für die Liga. Beeilt euch, bevor sie weg sind.

Was ist los in Pokémon GO? Ein neuer Monat hat begonnen und mit dem Mai kommen jede Menge Events zu Pokémon GO.

Das erste Highlight des Monats startete dabei direkt am 1. Mai: Seitdem bekommt man den starken Angreifer Diancie über eine Spezialforschung.

Doch das ist nicht alles: Gleich zwei weitere Pokémon sind gerade zu bekommen, die vielleicht unscheinbar aussehen, aber richtig stark in der Liga performen können: Rocara und Kapu-Kime.

Doch sie bleiben nicht für immer.

Rocara in Pokémon GO: So kriegt ihr es, so stark ist es

Rocara ist Top im PvP

Wie kriege ich Rocara? Ein Rocara bekommt ihr aus der Spezialforschung mit Diancie, weitere könnt ihr aus den 10-km-Eiern bekommen. Allerdings braucht ihr hier viel Glück.

Verlässlicher ist es aktuell, die Feldforschung „Fange 10 Pokémon“ zu suchen. Dort bekommt ihr derzeit eine Rocara-Begegnung als Belohnung.

Aber: Hier müsst ihr euch beeilen. Die gibt es nämlich nur noch bis Freitag, den 3. Mai um 23:59 Uhr.

Wie stark ist Rocara? In Raids ist Rocara vernachlässigbar, doch in der PvP-Kampfliga ist es ein echtes Monster. In den Rankings von PvPoke nimmt es den vierten Rang in der Superliga ein. Es gehört dort somit zu den besten Pokémon, die ihr spielen könnt.

Nutzt am besten das Moveset aus Steinwurf, Steinhagel und Mondgewalt. Bedenkt: Ihr braucht viele Bonbons, um Rocara auf ein starkes Superliga-Level zu bringen, aber ihr dürft 1.500 WP nicht überschreiten.

Kapu-Kime in Pokémon GO: So kriegt ihr es, so stark ist es

Kapu-Kime in Pokémon GO

So kriegt ihr Kapu-Kime: Kapu-Kime ist mit den neuen Mai-Raids erschienen. Ihr könnt es vom 2. Mai bis zum 16. Mai in den 5-Sterne-Raids herausfordern, es ist also etwas mehr Zeit.

Ihr habt auch mit Glück die Chance, es als Shiny zu bekommen. Wenn ihr es bekämpfen wollt: Hier findet ihr die besten Konter gegen Kapu-Kime.

Wie stark ist Kapu-Kime? Besonders spannend ist, dass Kapu-Kime nun auch die Attacke Naturzorn beherrscht, wenn ihr es in Raids fangt. Damit könnt ihr euer Moveset in der Kampfliga nochmal verbessern.

In der Superliga spielt Kapu-Kime keine große Rolle, dafür aber umso mehr in der Hyperliga. Dort ist es in den PvPoke-Rankings auf Platz 3 zu finden, nur noch übertroffen von Registeel und Crypto-Impergator. Nutzt dort am besten die Kombination aus Aquaknarre, Surfer und Naturzorn.

Demnächst kommen außerdem weitere, spannende Monster ins Spiel: Zwei neue Ultrabestien erscheinen bald in Pokémon GO.