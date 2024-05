LoL: Däne glänzt im Spiel gegen China, macht heftige Ansage – Morgen kommt der Endgegner

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

In League of Legends hatte der beste Spieler des Westens, der Däne Rasmus „Caps“ Winther (24) einen Sahne-Tag in LoL. Er konnte beim MSI 2024 mit G2 ein Team des übermächtigen Rivalen Chinas ausschalten. Caps spuckte einige große Töne und hat die Chance, sich zu beweisen. Denn schon morgen wartet der Endgegner auf ihn: Faker und T1 spielen gegen G2 am 17.5. um Alles oder Nichts.

