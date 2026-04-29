Chefredakteurin Leya gewährt in diesem Beitrag einen persönlichen Einblick in die aktuelle Ausrichtung von MeinMMO und blickt gemeinsam mit der Community auf ein bewegtes Jahr zurück.

Liebe Meimos,

der Blick auf den Kalender fällt unserer Redaktion gerade schwer. Am 2. Mai jährt sich erstmals der Todestag unseres ehemaligen Redaktionsleiters Schuhmann – und man, du fehlst uns allen immer noch sehr!

Wir haben überlegt, ob wir ihm zu dem Anlass einen Artikel widmen wollen. Wir wissen, dass sein Verlust auch vielen von euch naheging. Er würde sich vermutlich jetzt aber schon bei mir beschweren, überhaupt eine große Sache daraus zu machen (insgeheim hätte er sich aber dann doch geschmeichelt gefühlt).

Deshalb haben wir uns stattdessen entschieden in Schuhmanns Gedenken ein Format wieder aufleben zu lassen, das er seinerzeit ins Leben rief:

Den „Gruß aus der Redaktion“.

Hier teilen wir mit euch, was uns aktuell beschäftigt und was so hinter den Kulissen passiert.

Wir denken an Schuhmann und sein Schaffen

In dem einen Jahr, seit Schuhmann nicht mehr da ist, hat sich bei uns einiges verändert. Geblieben ist jedoch sein Bestreben, euch jeden Tag aufs Neue die bestmögliche MeinMMO zu bieten. Natürlich gibt es immer Tage, an denen uns das besser gelingt als an anderen.

In dem Bestreben denken wir noch oft an Schuhmanns Schulungen und Texte. Die zitieren wir immer wieder, wenn es um „Best Practice“ geht. Wenn ich selbst in einem kreativen Loch sitze, schaue ich auch immer wieder gerne lächelnd durch seine Texte und lass mich inspirieren. An dieser Stelle möchten wir euch ein paar seiner Texte präsentieren, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind:

Am liebsten würde ich hier 300 Links hinzufügen statt nur drei. Anstelle dessen, verlinke ich euch hier noch die Autoren-Seite von Schuhmann, falls ihr etwas stöbern wollt.

Auch wenn wir Schuhmanns Vermächtnis bewahren, entwickeln wir uns weiter – und das ist ein perfektes Stichwort für unsere neue Strategie.

Wir haben unsere Content-Strategie mit der neuen Website umgestellt

Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn ihr schon länger als April dabei seid. Aber wir haben unsere Content-Strategie zusammen mit dem Look der Website angepasst.

Ich habe euch mal eine Slide aus einer unserer internen Power-Point-Präsentation mitgebracht. Mit der haben wir Anfang April unsere neue Strategie eingeläutet und sie fasst die Ausrichtung gut zusammen:

Exklusiver Einblick aus der MeinMMO-Office-Welt: Ja, auch bei uns gibt es klassische Power-Point-Präsentationen, die wir aber gerne mit niedlichen Gifs direkt aufwerten. Mit “wir” meine ich mich.

Was heißt das jetzt genau für euch? In unserer Wunschvorstellung wird MeinMMO jetzt noch spannender für euch, weil ihr mehr einzigartige Texte bekommt.

Das Internet durchlebt durch KI einen riesigen Wandel und das hat natürlich einen direkten Einfluss auf unsere Arbeit. Ob wir gesehen und gefunden werden, hängt nach wie vor stark am Google Algorithmus. Als kostenloses Medium, das auf Massenreichweite und dadurch resultierende Werbeeinnahmen setzt, ist es für uns immer wichtig gewesen, den Algorithmus zu bespielen.

Das ist auch nach wie vor wichtig. Jedoch erleben wir gerade das Phänomen, dass Inhalte massenhaft durch LLMs wie ChatGPT oder Gemini gejagt werden, diese angepasst weiter verbreitet werden. Mein geschätzter Kollege Heiko Klinge klagte erst neulich auf unserer Schwesternseite darüber, wie eine deutsche Finanzzeitung euren Google News-Feed mit AI Slop flutet und dafür GameStar missbraucht

Mit dem neuen Look der Website möchten wir es noch mehr menscheln lassen. Wir haben übrigens noch keine bessere Idee als “spannende Zitate” gefunden, um diesen Bereich zu benennen. Richtig zufrieden sind wir damit aber noch nicht.

Aber tatsächlich sehe ich in diesem schwierigen Umfeld auch einen riesigen Vorteil für uns. Aus meiner Sicht, erhalten dadurch authentische Inhalte, die schwierig zu kopieren sind, wieder einen höheren Stellenwert. Das heißt, es ist für uns umso wichtiger geworden, noch viel stärker nach außen zu tragen, dass hier echte Menschen sitzen (Hallo!), die selbst noch spielen und ihre Erfahrungen und ihr Wissen hier in Texte oder Videos umwandeln.

Wir setzen also jetzt noch viel stärker auf Erfahrungsberichte, Analysen, Meinungen, Interviews. News und Geschichten aus der Community spielen aber auch weiterhin eine wichtige Rolle! Wir nutzen KI zur Unterstützung, ja – zum Beispiel um Interviews effizienter transkribieren zu können. Ansonsten orientiert sich der Content jetzt aber stärker in Richtung Lokal-Journalismus, was für euch spürbar sein sollte.

Wenn ihr unsere Arbeit zu schätzen wisst, dann unterstützt ihr uns am meisten, indem ihr die MeinMMO direkt ansteuert und Kommentare schreibt. Wir lesen die übrigens alle und wissen eure Beteiligung sehr zu schätzen! Danke dafür.

Wir haben eine neue Redaktionsleiterin

Ich weiß noch, wie Schuhmann auf mich zukam und mir nahelegte mich näher mit unserer neuen Freelancerin Lydia zu beschäftigen. Das war 2022. Er arbeitete sie damals ein und meinte, dass er sich gut vorstellen könne, dass sie irgendwann mal eine strategische Rolle bei uns einnehmen würde.

Das tat ich dann auch und konnte schnell erkennen, warum Schuhmann mir diesen Floh ins Ohr setzen wollte. Lydia zeigte von Anfang an ein starkes Gespür für Storytelling. Sie war immer neugierig, warum wir bestimmte Content-Strategien verfolgen wollten, stellte viele schlaue Fragen. Sie wollte auch immer wissen, wie die Seite denn eigentlich so im Hintergrund funktionierte. Sie gab auch schnell Gegenwind, wenn sie eine Entscheidung doof fand, brachte im Gegenzug aber auch immer Ideen mit ein, wie man die Website und unsere Artikel noch verbessern könnte.

Lydia, frischgebackene Redaktionsleitung von MeinMMO.

Es hat nicht lange gedauert, bis ich ihr einen festen Vertrag anbot. Schon immer mit dem Hintergedanken, dass sie die Stellvertreterin von Schuhmann werden könnte.

Auch wenn wir uns alle gewünscht hätten, dass die Umstände anders ausgehen hätten: Die Nachfolge von Schuhmann hätte zu diesem Zeitpunkt niemand so gut erfüllen können wie Lydia. Denn das war der Weg, den wir von Anfang an zusammen gehen wollten. Seine Stellvertretung hatte Lydia bis dahin schon übernommen.

Jetzt ist Lydia unsere Redaktionsleiterin und kümmert sich um unser Tagesgeschäft. Darunter fällt unter anderem der tägliche Content-Mix, akute Hilfestellung für die Redaktion, Qualitätskontrolle und das Monitoring unserer Website.

Herzlichen Glückwunsch nochmal zu deiner Beförderung Lydia, du hast sie dir mehr als verdient!

Ich würde euch am liebsten zu jeder einzelnen Person in der Redaktion einen langen Absatz schreiben. Aber das würde hier den Rahmen sprengen. Ich empfehle aber einen Blick in unsere Team-Übersicht zu werfen, wenn ihr die Redaktion näher kennenlernen wollt.

Unser YouTube-Channel wächst und gedeiht

Zum Abschluss möchte ich eure Aufmerksamkeit gerne noch auf unseren YouTube-Channel lenken. Seit etwas mehr als einem Jahr schenken wir dem auch viel Liebe. Ich lasse euch eine Kostprobe hier und bette das letzte Video ein, das sich um unsere ersten Erfahrungen mit Aion 2 dreht:

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Puh, dieser Brief ist jetzt doch etwas länger geworden, als ich ihn ursprünglich geplant hatte. Aber wir haben uns jetzt auch schon lange nicht mehr mit einem Update bei euch gemeldet.

Zum Schluss würde mich noch interessieren, welche Inhalte ihr gerne noch mehr bei uns sehen würdet? Im Moment probieren wir vieles aus. Es fühlt sich schon fast so an, als würden wir unsere Website gerade selbst komplett neu entdecken.

Schreibt uns gerne, was ihr denkt!

Bis dahin verbleibe ich mit einem Lieben Gruß

Eure Leya.