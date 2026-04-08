Huch, MeinMMO sieht plötzlich anders aus! Wir haben ein neues Design und hoffen, dass es euch genauso gut gefällt wie uns

Neue Farben, neues Logo, neuer Ninja und ein neuer Aufbau der Website – bei MeinMMO sieht jetzt alles anders aus! Was sich für euch ändert, erzählt die MeinMMO-Chefredakteurin Leya.

Liebe Community,

im Hintergrund arbeiten wir schon seit Monaten wie kleine Ninjas an einem neuen Anstrich von MeinMMO und heute präsentieren wir euch stolz das Ergebnis! Stellt euch an dieser Stelle bitte große Fanfaren und funkelndes Konfetti vor, das wir auch in 50 Jahren noch in irgendwelchen Ritzen der Website finden werden.

In der Bedienung bleibt alles gewohnt einfach für euch, aber wir können euch alles jetzt viel abwechslungsreicher präsentieren. Mittlerweile ist es schon gut sechs Jahre her, dass wir das letzte mal größere Veränderungen vorgenommen haben und das hat man gesehen. Unsere Seite sah ganz schön in die Jahre gekommen aus und wir fanden den Anblick selbst einfach nur noch altbacken.

Außerdem stand optisch so gar nicht im Fokus, was uns am meisten am Herzen liegt:

Die Menschen hinter den Bildschirmen, die sich hier täglich vereinen, um sich mit Games und ihren liebsten Nerd-Themen zu beschäftigen.

Im Fokus soll es menscheln

Im Zeitalter von mal eben schnell generierten KI-Content gilt eins noch mehr als schon zur Gründung von MeinMMO: Ohne Menschen hätten wir nichts zu teilen und besprechen. Da unsere Wurzeln im MMORPG-Genre liegen, sind uns gerade der soziale Aspekt von Gaming und Community-Dynamiken in der Berichterstattung immer wichtig gewesen.

Versteht mich nicht falsch, auch wir nutzen KI in der Content-Erstellung als Hilfsmittel. Ein prominentes Beispiel: Ihr könnt das komplette Angebot von MeinMMO auf Englisch lesen, da die Texte mittels KI übersetzt werden, um uns weltweit zu vernetzen.

Wir mögen aber die Geschichten der Menschen, die Spiele entwickeln, die sie spielen und sich im Internet darüber austauschen – und wir erzählen sie auch gerne! Das gilt genauso für unsere eigenen Geschichten, die wir mit unseren Nerd-Hobbies erleben und hoffen, dass sie euch unterhalten und im Alltag etwas geben.

Wir haben jetzt die Möglichkeit, Zitate, einzelne Personen oder Formate noch viel stärker in den Fokus zu rücken. Das liegt unter anderem daran, dass wir als Redaktion die Startseite jetzt wie einen Baukasten spontan umgestalten können. Das ermöglicht uns, mal einzelne Artikel, Bilder, Umfragen oder auch Videos vom MeinMMO-YouTube-Channel stärker in den Fokus zu rücken.

Ein Screenshot aus unserer Test-Umgebung zeigt: Wir können jetzt etwa starke Zitate ins Rampenlicht rücken – egal, ob aus Interviews, aus Meinungen oder aus der Community.

Wundert euch also nicht, wenn sich spontan die Optik der Startseite minimal verändert. Vielleicht sogar gerade in den nächsten Tagen vermehrt, weil unsere Webdevs uns hier ein neues Spielzeug in die Hand gedrückt haben und ihr wisst ja, wie das mit neuem Spielzeug ist…

Eine alte Legende kehrt zurück

Na, wer von euch ist eigentlich schon lange genug dabei, um sich an unser erstes Logo zu erinnern?

Mit diesem Logo ging MeinMMO 2014 an den Start

Das Logo und der kleine Ninja daneben waren damals noch noch von unserem Gründer Dawid (mit den wenigen Mitteln, die er seinerzeit besaß) irgendwie erstellt worden. Als MeinMMO später von Webedia gekauft wurde, standen uns plötzlich ganz andere Ressourcen zu Verfügung, wie ein professioneller Grafik Designer. Praktisch! Das Logo änderte und professionalisierte sich im Laufe der Zeit. Der Ninja löste sich dabei in einer Rauchwolke auf und fristete sein Dasein seither nur noch im Schatten.

Als wir uns mit der Neugestaltung der Website beschäftigten, bemerkten wir jedoch, dass wir unseren Ninja doch ganz schön vermissten. Sein altes Design erinnerte vielleicht an einen Ski-Springer. Aber ein Maskottchen, das aus den Schatten heraus über einen wacht – das hat schon was.

Kurzerhand fragten wir unseren Grafik Designer Jakob, ob er dem Ninja nicht einen frischen Anstrich verpassen könnte, damit wir ihn wieder aus dem Schatten heraus holen können. Und man, das neue Design hat uns direkt so gut gefallen, dass er jetzt sogar wieder Teil unseres Logos geworden ist:

Alter Ninja, neues Gewand.

Stellt euch darauf ein, diesem kleinen Ninja jetzt öfter zu begegnen. Unsere Social Media Managerin Sandra freut sich schon sehr darauf, ihn auch über unsere Social Channel auf Instagram, Tiktok und Threads sausen zu lassen.

Im Moment nennen wir ihn “The Legend”, aber ein richtiger Name fehlt noch. Vielleicht habt ihr ja Ideen? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare! Wir machen eventuell dazu auch noch ein Community-Voting. Da sind wir noch etwas unentschlossen zu.

Ein großes Dankeschön – auch an euch

Liebe Community, zu aller erst an euch ein fettes Danke!

Bis heute springe ich bei jedem Artikel erstmal in die Kommentarsektion und schaue, was eure Meinung ist – zu den Themen, zu den Artikeln und Videos. Wir haben selbst viel Freude daran, die Seite und ihre Inhalte zu gestalten. Ich bin gerade schon super nervös zu erfahren, was ihr so von unserem neuen Look haltet.

Schreibt uns bitte in die Kommentare, was ihr über das neue Design denkt! Findet ihr alles, was ihr braucht? Fehlt euch noch irgendwas? Lasst es uns wissen.

An dieser Stelle möchte ich mich aber auch bei den Ninjas im Hintergrund bedanken:

Unser WebDev-Team, im besonderen Steffi, Sebastian und Ben, sind durch etliche Feedbackschleifen mit uns gegangen und haben das neue Design möglich gemacht.

Unser Product Manager Alex darf hier nicht fehlen, der jedes Feedback sammelte und zwischen Redaktion und WebDevs in die jeweils andere Sprache übersetzte.

Unseren Grafik Designer Jakob erwähnte ich bereits, aber auch hier: Ehre wem Ehre gebührt und ein großes Danke für den frischen Anstrich. Ich liebe unseren neuen Ninja wirklich sehr, aber auch die neuen Farben!

Meine Chefs Dawid und Rae haben sich mit viel Input beteiligt und unsere ganzen Ideen immer wieder hinterfragt, damit wir am Ende zu einem Ergebnis kamen, das uns alle richtig glücklich gemacht hat.

An meine ganze Redaktion möchte ich auch ein Danke aussprechen, die die Website jeden Tag mit den verschiedensten Inhalten füllt und immer wieder coole Ideen und Geschichten mitbringt. Ohne euch wäre das alles hier doch nur eine (jetzt richtig) hübsche, aber leere Leinwand. Im Zuge der Neugestaltung noch ein extra Danke an Lydia und Sophia aus der Redaktion, die unsere neue Website im Geheimen immer wieder auf Herz und Nieren prüften und alle möglichen und unmöglichen Fehler fanden.

Und somit verbleibe ich mit: Allzeit guten Loot!

Eure Leya