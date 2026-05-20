Wer sauer ist, weil man sich in Subnautica 2 nicht gegen Fische wehren darf, kann in einem Spiel auf Steam seine Wut rauslassen – mit Knarren und Sprengstoff

In Subnautica 2 greifen euch gefährliche Kreaturen an. Da ihr euch jedoch kaum zur Wehr setzen könnt, macht sich bei einigen Spielern Frust breit. Wer stattdessen Fische mit handfesten Waffen bekämpfen will, findet hier eine skurrile Alternative.

Warum sind Spieler sauer auf Subnautica 2? Das Survival-Spiel Subnautica 2 ist am 14. Mai 2026 in den Early Access gestartet und lockt seitdem hunderttausende Spieler an. Viele stören sich jedoch daran, dass man gegen die aggressiven Meeresbewohner keine echten Verteidigungsmittel hat.

In Subnautica 2 soll man sich vor den größten Gefahren des Ozeans lieber verstecken, was eine grundlegende Philosophie des Titels sei, wie die Entwickler kürzlich betonten.

Wer sich von den fiesen Unterwasserwesen aber nicht alles gefallen lassen und sich rächen will, sollte einen Blick auf ein kommendes Spiel werfen. Den verrückten Trailer dazu seht ihr hier:

Video starten Das Angel-Spiel mit Waffen „How to Fish“ im Trailer Autoplay

Ein lustiger Bootsausflug mit Angelrute und Sniper

Was ist das für ein Spiel? In How to Fish plant ihr eigentlich nur einen entspannten Bootstrip mit Freunden inklusive Kaltgetränken. Plötzlich strandet ihr auf einer Insel und müsst irgendwie überleben. Was liegt da näher, als im Koop auf Fischfang zu gehen, und zwar mit Angelruten und… Sturmgewehren?

Die Fische verkauft ihr, um mit der Kohle besseres Equipment freizuschalten und damit Boss-Fische zu bekämpfen. Neben Sturmgewehren stehen euch gemäß des Trailers auch Scharfschützengewehre, Dynamit und sogar Schlagringe zur Verfügung. Im weiteren Spielverlauf schaltet ihr zudem neue Inseln frei, bereist diese per Boot und nehmt Quests von NPCs an.

Wie kommt das an? Auf X stellt der Account Indie Game Joe den Angel-Titel vor und erntet humorvolles Feedback. Ein Nutzer kommentiert, dass die „Fake-Fans von Subnautica“ sich das Spiel ansehen müssten, schließlich beschweren sich diese, dass man in Subnautica 2 keine Fische töten könne. How to Fish fülle diese Lücke perfekt aus. Andere Nutzer beschreiben den Titel als brutal und gleichzeitig extrem witzig.

Wann erscheint How to Fish? Laut Steam ist der Release für das dritte Quartal 2026 geplant. Hobby-Angler müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie den Fischen mit Waffengewalt den Garaus machen dürfen, können das Spiel aber schon jetzt auf ihre Wunschliste setzen.

Falls Fische und die Unterwasserwelt für euch bei Survival-Spielen ohnehin nur zweitrangig sind, gibt es eine Vielzahl spannender Titel, in denen ihr euch tatsächlich gegen gefährliche Kreaturen wehren könnt. Eine Auswahl der besten Survival-Spiele findet ihr auf MeinMMO: Die 31 besten Survival-Games 2026 für PS5, Steam und Xbox