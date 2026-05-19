Spieler wollen in Subnautica 2 gegen Fische kämpfen, aber die Entwickler sagen: Nö!

Die Entwickler von Subnautica 2 und ihre Spieler sind nicht einer Meinung, wenn es um das Kämpfen geht. Trotz des großen Erfolgs steht der Streit um das grundlegende Thema gerade im Fokus.

Was ist das für ein Streit? Subnautica 2 ist zwar ein Survival-Spiel, es geht jedoch nicht darum, alle Gefahren mit Waffengewalt früher oder später aus dem Spiel zu entfernen.

Das ist im Genre jedoch eher ungewöhnlich, denn die Spieler sind es gewohnt, sich zumindest mit rudimentären Mitteln gegen die Angreifer zur Wehr zusetzten. In Subnautica 2 soll man sich hingegen vor den größten Gefahren des Meeres lieber verstecken und die Entwickler erklären auch, wieso.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Subnautica 2 sehen:

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Das Ende der Nahrungskette

Was erklären die Entwickler? In einem Gespräch mit Journalisten von PCGamer und RockPaperShotgun haben die Entwickler von Subnautica 2 sich zu ihrer Einstellung rund ums Kämpfen und Töten geäußert. Dabei war es ihnen wichtig zu erklären, dass es sich hierbei um eine grundlegende Philosophie ihres Titels handelt.

„Das Grundkonzept des Spiels, das wir entwickeln, lautet: Du bist hier, um auf diesem Planeten zu leben, nicht um ihn zu beherrschen. Du bist hier nicht der erobernde Kolonisator“, sagte Anthony Gallegos, Leiter des Gameplay-Designs bei Unknown Worlds. „Das Ziel besteht nicht darin, die Welt zu beherrschen und sie deinem Willen zu unterwerfen.“

Subnautica 2 gibt den Spielern zwar die Möglichkeit, mit Bohrmaschinen, Flares und Co. die Angriffe von Kreaturen abzuwehren, doch sie auszulöschen ist nicht im Sinne der Entwickler. Das war auch schon die Einstellung in Teil 1, wie Creative Media Producer Scott MacDonald erklärt.

Damals gab man den Spielern zwar ein Messer, um sich zu wehren, aber die Lebensbalken der Feinde waren ein Warnsignal: „Wir haben die Lebenspunkte so hoch angesetzt, dass wir dachten, niemand würde sich die Mühe machen, sie zu töten oder so“, sagte MacDonald. „Und dann nimmt die Community das als Herausforderung wahr, richtig?“

Warum soll man die Fische nicht einfach erledigen? Die Spannung im Spiel kommt dadurch, dass die Entwickler eben auch stärkere Fische und Ungeheuer in den Tiefen haben, vor denen man sich fürchten muss. Entsprechend geht es den Entwicklern weniger darum, eine pazifistische Spielweise zu fördern, vor allem, weil man kleinere Fische ständig erledigt, um sie zu essen.

Vielmehr wollen die Entwickler erreichen, dass es Kreaturen gibt, die dem Spieler überlegen sind und damit den Survival-Aspekt in den Vordergrund rücken.

Wie reagiert die Community auf die Abfuhr? Auch wenn die Entwickler in den Interviews wirklich ausführlich ihre Gedanken zum Thema darstellen, stimmen diese nicht mit dem Großteil der Spieler überein. Die meckern auf Reddit was das Zeug hält und fordern Waffen. So klingt es auf Reddit:

TheMobyTheDuck: „Die Hälfte der Fauna in eine Tasche zu stecken und sie für Wasser in einen Entsafter zu quetschen ist also okay, aber einen Mech zu benutzen, um dem Hai, der mich seit 15 Minuten belästigt, eine zu verpassen, geht zu weit?“

DrPandemias: „Leute außerhalb des Spiels verstehen das falsch. Die Beschwerde ist nicht, dass man Feinde nicht töten kann, sondern dass man sie in keiner Weise bekämpfen oder mit ihnen umgehen kann. Es gibt VIELE von ihnen und sie sind sehr aggressiv. Einige Gebiete sind im Moment extrem nervig zu spielen, weil 4–5 Feinde um dich herumschießen, dich unter Strom setzen und beißen, während du versuchst, eine bestimmte Sache zu erledigen.“

Tzazon: „Die Leute wollen gar nicht die Leviathane töten, sondern die mittelgroßen Fische, die so groß wie die eigenen Fahrzeuge sind und permanent jeden guten Ort für eine Basis belagern. Sie können ja nach einem Respawn-Timer wiederkommen; ein einzelner Überlebenskünstler wird nicht den gesamten Planeten von Hammerhaien, ‚Nibbler Mangos‘ und ‚Marrowbreaches‘ beherrschen. Sie sollten jedoch in der Lage sein, sich selbst, ihren Tadpole und ihre Außenposten vor Raubtieren in der Nähe zu verteidigen.

AHomicidalTelevision: „Sie sind also im Grunde sauer, dass die Leute im ersten Teil die Leviathane getötet haben, obwohl sie dafür nur ein Messer hatten.“

Die Spieler verstehen zwar, was die Entwickler ausdrücken wollen, hätten sich jedoch lieber ein Spiel gewünscht, in dem sie sich zumindest gegen Feinde wehren können, die ebenbürtig sind. Sich nur mobben zu lassen, lehnt die Community ab. Trotz des Konflikts erhält Subnautica 2 viel Lob: Subnautica 2 lässt andere „Early Access“-Spiele auf Steam schlecht aussehen, denn es macht eine Sache viel besser