Fans von Solo Leveling hoffen auf einen der ikonischsten Momente der Vorlage, doch der zeigt ihnen den Mittelfinger  

Wenn Leser des Manhwas über ikonische Momente aus Solo Leveling denken, kommen ihnen bestimmte Bilder von Protagonist Sung Jin-woo in den Kopf. Doch es könnte sein, dass dieser Moment es gar nicht in den Anime schafft.

Achtung, Spoiler! Wir beschreiben hier eine Szene, die es (noch) nicht in den Anime von Solo Leveling geschafft hat. Wir verzichten aber bewusst auf Details, um nicht allzu krass zu spoilern.

Um welchen Moment geht es? Durch einen Vorfall geraten Protagonist Sung Jin-woo und Thomas Andre, der stärkste Jäger aus Amerika, aneinander. Thomas bereitet sich gerade auf den Kampf vor und stellt seine Gilde in den Hintergrund, woraufhin der Schattenmonarch Jin-woo seine Armee ruft. Als weitere Reaktion zeigt er den Mittelfinger.

Die Mittelfinger selbst gibt es im Kapitel 146 zu sehen, die Vorgeschichte in Kapitel 145. Der Moment ist vor allem deshalb so im Gedächtnis der Fans geblieben, weil daraufhin ein extrem epischer Kampf ausgelöst wird, bei dem einer der beiden Kontrahenten am Ende ordentlich einstecken muss.

Schon vor rund einem Monat haben sich Fans auf Reddit gefragt, ob es das Panel mit dem Mittelfinger überhaupt in den Anime schafft oder ob es zensiert wird. Das Videospiel zu Solo-Leveling liefert jetzt eine Antwort darauf.

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Macher zeigen dem Mittelfinger den Mittelfinger

Wie hoch stehen die Chancen, dass es der Mittelfinger in den Anime schafft? Seit diesem Monat können Fans von Solo Leveling die Story, die im Anime bislang nur bis Staffel 2 zu sehen ist, im Videospiel Solo Leveling Arise weiter erleben. Mittlerweile hat das Videospiel nämlich durch Content-Patches die Story des Animes eingeholt, weshalb hier Szenen zu sehen sind, die es in der Serie bislang noch nicht gab.

Und tatsächlich ist in einem Video auf X zu sehen, dass es der Mittelfinger nicht in das Videospiel geschafft hat. Damit stehen auch die Chancen schlecht, dass es das Panel in den Anime schafft.

Was sagen Fans dazu? In den Kommentaren auf X finden einige, dass das eigentlich schon von vornherein klar gewesen sei, dass der Mittelfinger zensiert wird. Andere wiederum hätten die Hoffnung, dass der Anime diesen ikonischen Moment anders behandelt als das Videospiel.

Wie findet ihr das? Ist es nervig, dass einige Szenen in Animes zensiert werden, oder ist es euch egal, wenn mal eine bestimmte Szene fehlt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auch der erste Film von Pokémon musste unter gestrichenen Inhalten leiden: Eine der besten Szenen des ersten Films zu Pokémon war in Deutschland nie zu sehen, ändert völlig, wie ihr Mewtu kennt