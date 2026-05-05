Ein Spiel von Solo Leveling hat den Anime eingeholt, zeigt erste Inhalte aus der kommenden Staffel 3

Von der dritten Staffel des Animes zu Solo-Leveling fehlt noch immer jede Spur. Wer aber die Inhalte schon vorab erleben möchte, der kann jetzt zu einer Spiele-Adaption greifen.

Wo kann man die Inhalte erleben? Noch im Mai 2026 soll das Evolution-Update für Solo Leveling Arise erscheinen. Es wird anlässlich des zweiten Jubiläums des Handyspiels veröffentlicht und bringt zahlreiche Inhalte.

Welche Inhalte gibt es? Zu den Neuerungen zählen:

Level-Boost im Early- und Mid-Game

Komprimierung von Inhalten, die zu weniger Grind führt

Überarbeitetes Artefaktsystem

Neue Klasse und Hunter

Neue Waffen für Sung Jin-woo

Community-Events

Das Hauptaugenmerk ist aber die Erweiterung der Story. Die Geschichte soll nahtlos an die vorherigen Handlungsabschnitte anknüpfen. In einem neuen Trailer, der auf dem SLC 2026 Showcase gezeigt wurde, sind einige Szenen aus den neuen Kapiteln zu sehen. Und die sollten vor allem denjenigen bekannt vorkommen, die bereits den Manhwa oder Webtoon gelesen haben.

Video starten Solo Leveling Arise feiert sein 2. Jubiläum mit neuen Inhalten Autoplay

Gacha-Spiel zu Solo Leveling holt den Anime ein

Wie weit ist die Story jetzt? Im Update zum zweiten Jubiläum sind der Recruitment-Arc, der Ahjin-Guild-Arc und der Double-Dungeon-Arc enthalten. Dabei handelt es sich um die kommenden Handlungsabschnitte, die im Anime von Solo Leveling innerhalb von 2 Staffeln noch nicht zu sehen waren.

Da der Anime die Geschichte des Manhwas beziehungsweise Webtoons weiter fortführt, können wir erwarten, dass die Inhalte aus dem Mobile Game erst mit Staffel 3 der Serie zu sehen sein werden. Somit hat das Gacha-Spiel den Anime von den Inhalten her eingeholt.

In der letzten Folge von Staffel 2 wurde nämlich gerade der Recruitment-Arc angefangen. Die weiteren Inhalte dieses Handlungsabschnittes sowie die beiden kommenden Arcs stehen noch für Staffel 3 oder kommende Staffeln aus.

Bei Solo Leveling Arise handelt es sich um das Gacha-Spiel. Das solltet ihr nicht mit dem Koop-Spiel auf Steam verwechseln. Denn bei dem Mobile-Game können zusätzliche Kosten anfallen, die bei Overdrive wegfallen: Das Spiel zu Solo Leveling gibt es gerade kostenlos, ihr solltet es jedoch nicht mit dem Koop-Game auf Steam verwechseln