5 Anime-Helden, die lieber Frauen als die Welt retten

In vielen Animes machen sich die Helden auf eine Reise, um gegen das Böse zu kämpfen oder die Welt zu retten. Doch es gibt auch einige Charaktere, die haben nur Augen für das eine Geschlecht. MeinMMO zeigt euch die größten Casanovas.

In jedem guten klischeehaften Anime darf ein Casanova und Perversling nicht fehlen. Er hat gar nicht im Sinn, die Welt zu retten und das Böse zu besiegen, sondern einfach nur, bei den Herzensdamen einen guten Ruf zu haben.

MeinMMO stellt euch 5 dieser Frauenliebhaber vor. Wir haben uns dieses Mal bekanntere Animes angesehen, da es sich hier nicht per se um Animevorstellungen handelt.

Miroku

Anime: Inuyasha

Inuyasha Erster Auftritt: Folge 16 (Das schwarze Loch)

Wer ist das? Miroku ist in Inuyasha ein wandernder Mönch, der sich der Gruppe im Laufe der Folgen anschließt. Er ist eigentlich ein intelligenter Mann und kämpferisch erprobt. In seiner rechten Hand befindet sich nämlich ein schwarzes Loch, das er auch Windloch nennt. Damit kann er jeden Gegner einfach einsaugen.

Abseits der Kämpfe kann er es allerdings nicht lassen, jede attraktive Frau völlig ernst zu fragen, ob sie ihm die Ehre erweisen und seine Kinder gebären würde. Außerdem hat er die schlechte Angewohnheit, seine Mitstreiterin Sango bei jeder Gelegenheit an den Hintern zu fassen.

Video starten Inuyasha: Trailer zum Anime mit dem Hunde-Halbdämon Autoplay

Wieso baggert er Frauen so an? Mirokus Anbaggern hat einen ernsten Hintergrund. Das schwarze Loch in seiner Hand wird mit der Zeit immer größer und wird auch irgendwann ihn selbst einsaugen, wodurch er schlussendlich getötet wird. Das ist auch schon seinem Vater und seinem Großvater passiert.

Deshalb hat Miroku die Befürchtung, dass irgendwann mal seine Blutlinie aussterben könnte, bevor er Nachkommen zeugt. Deshalb versucht er bei jeder Gelegenheit, einer Frau ein Kind aufzuschwatzen und so seine Blutlinie zu erhalten.