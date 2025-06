Das Spiel zu Solo Leveling gibt es gerade kostenlos, ihr solltet es jedoch nicht mit dem Koop-Game auf Steam verwechseln

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Wer es nicht zum Steam Next Fest schafft, sich einen umfangreichen Eindruck von Overdrive zu verschaffen, der könnte mit Arise eine gute Alternative haben. Immerhin sind die grundlegenden Mechaniken beider Spiele dieselben. Bedenkt nur, dass ihr kein Geld ausgebt, denn der Release für Overdrive ist schon in 2025.

Ein Gacha-Game ist ein Videospiel, in dem Spieler Ingame-Währung ausgeben, um zufällige virtuelle Gegenstände wie Charaktere, Ausrüstung, Karten oder andere Boni zu erhalten. Die Ingame-Währung wird mit echtem Geld gekauft. Der Name leitet sich von japanischen Gachapon-Automaten ab, deren ausgeworfene Items ebenfalls vom Glück abhängig sind.

Wieso sollte man es nicht verwechseln? In Arise steht nicht die komplette Auswahl an Huntern zur Verfügung. Stattdessen muss man durch Zufalls-Ziehungen und Ingame-Käufe weitere Charaktere und auch Waffen kaufen. Dadurch kann es potenziell zu viel höheren Kosten kommen als bei Overdrive .

Spieler können hier in die Rolle von Protagonist Sung Jin-woo schlüpfen und seine Abenteuer erleben. Er steigt vom schwächsten Hunter der Menschheit zum mächtigsten Schattenmonarchen auf. Dabei kämpft man an der Seite von bekannten Charakteren aus dem Anime.

Was ist das für ein Spiel? Im US-amerikanischen Epic Games Store ist seit wenigen Stunden Solo Leveling Arise erhältlich. In Deutschland ist das Spiel zwar (noch) nicht bei Epic Games erhältlich, kann aber kostenlos für iOS und Android heruntergeladen werden.

Auf dem Xbox Showcase im Juni 2025 wurde ein neues Videospiel zum Anime Solo Leveling angekündigt, das noch in diesem Jahr auf Steam erscheinen soll. Jetzt fügte der US-amerikanische Epic Games Store einen neuen Titel hinzu, der fast so ähnlich klingt, aber nicht verwechselt werden sollte.

