Solo Leveling bekommt ein Spiel auf Steam, doch es vermasselt die eine Sache, die den Anime ausmacht

Solo Leveling ist ein Webtoon aus Korea, der von Anime-Fans weltweit gefeiert wird. Demnächst erscheint das passende Videospiel zur Serie auf Steam. Es hat allerdings ein Feature, das man bei dem Namen des Webtoons nicht vermutet hätte.

Was ist das für ein Videospiel? Auf dem Xbox-Showcase 2025 (via YouTube) wurde ein neuer Trailer zu Solo Leveling Arise Overdrive gezeigt. Dabei handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, in dem ihr die Story von Solo Leveling nachspielen könnt.

In dem Titel soll es exklusive Inhalte geben, die im Webtoon nicht zu sehen waren. Hier verfolgen wir die Abenteuer von Sung Jin-woo, der sich als Hunter in Dungeons durch das Besiegen von Monstern einen Namen macht. Obwohl es um das alleinige Aufleveln von Jin-woo geht, ist der Anime dank seines Klassensystems und der Dungeons perfekt für MMORPG-Fans.

Neben einem „wuchtigen Waffen-Herstellungssystem“ verspricht das Spiel insgesamt 8 Klassen-Weiterentwicklungen, die Spieler aus einem Fertigkeitsbaum aussuchen können. Ein weiteres Feature, das im Action-RPG vorhanden ist, passt allerdings so gar nicht zur Anime-Vorlage.

Solo Leveling, aber mit mehreren Personen

Was passt nicht so ganz zum Anime? Wie der Titel Solo Leveling schon verrät, begleitet die Handlung das einsame Aufleveln von Jin-woo. Er kämpft sich alleine durch besonders anspruchsvolle Dungeons und levelt dabei immer weiter auf.

Selbst, wenn er mit anderen Gruppenmitgliedern unterwegs ist, leisten diese meist keinen Beitrag zum Erfolg des Dungeons. Jin-woo besiegt oft alleine den Boss eines Dungeons und rettet seinen Kameraden das Leben.

Trotzdem haben sich die Entwickler einen Modus ausgedacht, in dem man mit anderen Spielern einen Dungeon bestreitet. Dabei ist es möglich, mit insgesamt 4 Spielern unterschiedliche Raids mit Kommandanten als Endgegner zu absolvieren.

Die Spieler können dabei aussuchen, ob sie Jin-woo oder andere Hunter spielen wollen. Dabei kann es vorkommen, dass eine Gruppe nur aus 4 Jin-woos besteht. Das steht im Kontrast zum Namen Solo Leveling.

Wann erscheint es? Der Titel soll noch in 2025 für PC via Steam und Xbox erscheinen. Wer das Spiel testen will, kann das bereits jetzt auf Steam tun. Momentan findet nämlich das Steam Next Fest statt, bei dem eine Demo zu verschiedenen Spielen zur Verfügung steht.

Die Serie zu Solo Leveling befindet sich gerade am Ende von Staffel 2. Durch den großen Erfolg hoffen viele Fans, dass es mit Staffel 3 demnächst weitergeht. Wie es mit einer Fortsetzung aussieht, könnt ihr hier auf MeinMMO erfahren: Solo Leveling Staffel 3: Release, Streaming und Leaks im Überblick