Ein Anime, der jedem MMORPG-Fan gefallen könnte – Schaut euch den Trailer an

Die Quest verlangt von ihm, im Rang aufzusteigen und sich an die Spitze der Hunter zu kämpfen. JinWoo beschließt diese Quest anzunehmen und so beginnt seine zweite Chance, sich als Hunter zu beweisen.

Worum geht es in Solo Leveling? Die reale Welt wird durch die Gates mit einer anderen Dimension verbunden. Diese erschienen vor über einem Jahrzehnt plötzlich in der Welt und seitdem sind auch Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten erwacht. Genannt werden diese Menschen Hunter .

Der Trailer begeistert vor allem Anime-Fans und sorgt dafür, dass man mehr sehen möchte. Fans das ursprünglichen Webtoons und Mangas freuen sich in den Kommentaren (via Youtube ) vor allem darüber, dass dieser Trailer Hoffnung auf eine gute Adaption gibt.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer gibt euch einen tieferen Einblick in die Story und stellt unter anderem einige Charaktere vor. Ihr lernt den Protagonisten Song Jin Woo kennen, aber auch die Charaktere Yoo Jin Ho, Baek Yoon Ho und Cha Hae In.

Der Anime entsteht im Studio A-1 Pictures und unter der Regie von Shunsuke Nakashige, der unter anderem auch schon an Sword Art Online: Alicization arbeitete. Musikalisch unterstützt das Team hinter dem Anime dabei Hiroyuki Sawano, welcher auch schon für die epische Untermalung vom Erfolgsanime Attack on Titan zuständig war.

