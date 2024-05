Was sind die seltensten Rüstungsteile in Elden Ring? Die Community hat drei Favoriten

In Elden Ring gibt es viele Rüstungsteile. Die Community hat jetzt diskutiert, was die seltensten sind und hat 3 Favoriten.

Um welche Rüstungsteile geht es hier? In Elden Ring gibt es unzählige verschiedene Rüstungsteile. Manche davon sind so selten, dass viele Spieler sie wohl nie zu Gesicht bekommen haben.

In Elden Ring gibt es 4 Rüstungskategorien: Kopf, Brust, Arme und Beine. Jedes Rüstungsteil hat dabei verschiedene Werte. Die Werte können dabei in Schadensresistenz und normale Resistenz aufgeteilt werden.

Um gewisse Ausrüstungsteile zu erhalten, müssen die Spieler teilweise stundenlang farmen oder bestimmte Aufgaben erledigen. Die Community auf Reddit hat jetzt diskutiert, welche Rüstungen am seltensten oder am schwierigsten zu erhalten sind und dabei 3 Favoriten auserkoren.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen Elden Ring DLC sehen:

Langes farmen oder NPC erledigen

Was ist der Favorit der Community? Der Favorit der Community in Bezug auf die seltensten Ausrüstungsgegenstände ist das Blausilber Set. Das Set kann man entweder durch mühsames Farmen der Albinaurische Wolfsrücken-Bogenschützen erhalten oder in dem man den NPC Latenna erledigt. Sie lässt das ganze Set fallen, auch wenn manche sie lieber am Leben lassen wollen.

Auf Reddit berichtet TheAskald, dass er 2–3 Stunden lange gefarmt hat, um das Set zu erhalten. Das Glück war dabei wohl nicht auf seiner Seite, denn er bekam laut eigener Aussage sechs Albinaurische Bögen, aber ein Teil der Rüstung wollte einfach nicht droppen.

Was findet die Community noch selten? Eine weitere Sache, die die Community selten findet, sind die Imp-Masken oder zu Deutsch Wichtköpfe. Das sind verschiedene Masken mit unterschiedlichen Gesichtern von Tieren, die von Wichtgolems (Imps) fallen gelassen werden.

Um alle 6 verschieden Tier-Masken zu erhalten, muss man in den Katakomben am Klippenfuß die Wichtgolems farmen. Alternativ geht das auch in den Katakomben von Wyndam.

Welche Rüstung ist auch selten? Das Edle Pagen-Set gehört auch in die Top 3 der Community-Favoriten. Das Set ist eine Rarität, denn die Ausrüstungsteile gibt es nur bei hohen Pagen. Die gibt es zum Beispiel in der Akademie von Raya Lucaria. Eine Besonderheit sind die Schuhe, die gibt es auch bei normalen Pagen.

Alle Ausrüstungsteile vereint, dass die Chancen auf einen Drop sehr gering ist und die Gegner, die man dafür bezwingen muss, auch nicht gerade häufig nebeneinander stehen. Wenn ihr für eure Rüstung noch die passende Waffe braucht, haben wir hier etwas für euch: Elden Ring Tier List – Alle 309 Waffen im Ranking