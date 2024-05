Danach siehst du Wolverine mit anderen Augen

Weiter spricht Marco in dem Video dann über Jackmans persönliche Reise im DC-Universum. Wie der Schauspieler mit seinen 55 Jahren die Rolle des Wolverine immer noch so gut verkörpern kann, wer seine Vorbilder für den Kampfstil des Mutanten sind oder wie Wolverine von einer „kleinen Nebenfigur aus der Vorlage zur überlebensgroßen Galionsfigur gleich mehrerer Generationen von X-Men“ wurde. Über einen anderen Schauspieler, der seine Rolle perfekt umsetzte, spricht Marco hier: Danach siehst du Das Schweigen der Lämmer mit anderen Augen

Hugh Jackman wurde dann so spontan für die Rolle eingesetzt, dass der Schauspieler noch während des Drehs in seiner Selbstfindungsphase für diese Rolle steckte. Ein Grund, warum er auch immer befürchtete, gefeuert zu werden. Ein Glück für die Filme und Fans, dass dies nicht passierte, denn X-Men wurde – auch dank Jackman – zu einem Riesenerfolg.

Wie wurde Hugh Jackman eigentlich zu Wolverine? Auf diese Frage liefert Marco in seinem Video unter anderem Antworten. Hugh Jackman war nämlich tatsächlich nicht die erste Wahl für Wolverine, obwohl man sich heute keinen anderen Schauspieler mehr in dieser Rolle vorstellen kann.

In einem neuen Video spricht Marco jetzt über Hugh Jackman in seiner Paraderolle als Wolverine und der persönlichen Reise des Schauspielers:

In einem neuen Video spricht Marco von Nerdkultur über den Schauspieler Hugh Jackman in seiner großartigen Rolle als Wolverine. MeinMMO verrät euch, wie er dazu kam und wie seine Reise mit dem DC-Helden aussah.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to