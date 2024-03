Danach siehst du VERBLENDUNG mit anderen Augen…

Über den Einsatz von Musik in Filmen spricht Marco auch in diesem Video: Wie eine einfache Technik den Marvel-Filmen zum Erfolg verhalf

Auch auf die Leistungen der Schauspieler geht Marco in seinem Video ein. Denn obwohl die Geschichte in Schweden spielt, entschieden sich einige Schauspieler dagegen, mit einem schwedischen Akzent zu arbeiten. Unter anderem Daniel Craig empfand den Versuch, mit schwedischem Akzent zu sprechen eher albern und entschied sich einfach dagegen.

In seinem neuen Video spricht er über den erfolgreichen Thriller Verblendung von 2011, der zweiten Verfilmung des gleichnamigen Romans. Hier in den Hauptrollen mit Daniel Craig und Rooney Mara:

