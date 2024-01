Niemand redet über das, was Marvel wirklich braucht…

In seinem neusten Video spricht Marco Risch über Marvel und eine ganz bestimmte Technik, welche definitiv zum Erfolg der MCU-Filme beigetragen hat. Was es mit dieser Technik auf sich hat, erfahrt ihr genauer in seinem Video.

Wer ist Marco Risch? Marco Risch lädt seit 2015 Videos mit Neuigkeiten, Kritiken, Analysen und Interviews zu aktuellen Filmen, Serien und Videospielen auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur hoch.

In seinem Podcast Nerd & Kultur quatscht er jeden Sonntag mit seinem Kollegen Yves Arievich über Themen wie Star Wars, Marvel und DC. Mit beidem gehört er zum Webedia-Netzwerk, von dem auch MeinMMO ein Teil ist.

In seinem neusten Video spricht er jetzt darüber, dass zwar viele Fans über die Entwicklung des MCUs schimpfen, dass Marvel in den Filmen aber immer noch eine Sache ganz richtig macht:

Welche Technik nutzen die MCU-Filme? In seinem Video (via YouTube) spricht Marco über eine ganz bestimmte Technik, welches die MCU-Filme gekonnt nutzen: den Needle Drop.

Was das ist, lässt sich ganz leicht erklären, wenn man sich einen alten Schallplattenspieler anguckt. So erklärt Marco in seinem Video, dass ein Needle Drop der Moment ist, wenn in einer Filmszene Musik erschallt. Eben genau der Moment, wenn die Nadel die Schallplatte berührt.

Dabei geht es tatsächlich um bekannte Songs aus der Popmusik und Rockmusik und nicht um eigens komponierte Lieder für den Film.

Vor allem Regisseur James Gunn nutzte bei den „Guardians of the Galaxy“ die Musikpräsenz, um seine Figuren mit der Musik auszuzeichnen und der Verbindung eine ganze besondere Bedeutung zu verleihen. Jedoch spielte die Musik schon von Anfang an im MCU eine große Rolle, wie Marco berichtet.

Von Anfang an spielt Marvel mit Musik: In seinem Video erklärt Marco, dass Marvel den Needle Drop eigentlich schon im ersten Film das MCU nutzte. Die erste Szene von Iron Man wird durch den bekannten Song „Back in Black“ von AC/DC eingeleitet und setzt damit den Start des MCU (Marvel Cinematic Universe).

Marvel schaffte es also nicht nur durch den Charakter Tony Stark und die gelungene Darstellung von Robert Downey Jr. sich von anderen Superheldenfilmen abzugrenzen. Auch die unverwechselbare Musik des ersten „Iron Man“-Films trug seinen Teil dazu bei.

Allerdings spricht Marco in seinem Video ebenfalls an, dass das MCU zu Beginn in einem Dilemma steckte. Denn durch ein fehlendes kohärentes musikalisches Motiv fehlte es dem MCU im Gegensatz zu anderen Superhelden-Franchises an einem optimal funktionierendem Leitmotiv.

Erst das Avengers-Thema, welches für Fans schnell legendär wurde, blieb wirklich im Gedächtnis und beweist, wie stark ein funktionierendes Leitmotiv uns emotional berühren kann.

Danach spricht Marco noch einmal darüber, dass vor allem James Gunn mit den Guardians of the Galaxy den Needle Drop perfekt genutzt hat. Tatsächlich gibt es vor allem im MCU kaum einen anderen Film, der dieses Symptom so oft nutzt. Damit beweist Gunn, dass er besser als jeder andere im MCU die Magie des Needle Drops versteht.

Auch die Methode von Taika Waititi in zum Beispiel „Thor Ragnarok“ einfach zweimal den gleichen Needle Drop zu nutzen, um eine Charakterentwicklung zu beschreiben, spricht Marco in seinem Video an. Waititi zeigt in seiner Arbeit ebenfalls immer wieder, dass er den Needle Drop verstanden hat und gezielt einsetzen kann.

Trotz der Kritik und vielen Veränderungen im MCU ist aber vielleicht nicht alles verloren. Genau das zeigen die letzteren Filme im MCU, die vor allem durch ihre Musik sehr emotionale, schöne und einprägsame Momente und eine Verbindung zwischen Zuschauer und Charakteren geschaffen haben.

