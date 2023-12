Mad Max Saga: Seit 10 Jahren warten wir auf diesen Film

Seit 10 Jahren warten vor allem Mad Max-Fans auf einen Film, der 2024 endlich auf der Leinwand erscheinen soll. Die Geschichte dieses Films entstand schon vor langer Zeit und scheint jetzt endlich bereit erzählt zu werden, wie ihr in diesem Video von Marco Risch sehen könnt.

Wer ist Marco Risch? Marco Risch lädt seit 2015 Videos mit Neuigkeiten, Kritiken, Analysen und Interviews zu aktuellen Filmen, Serien und Videospielen auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur hoch.

In seinem Podcast Nerd & Kultur quatscht er jeden Sonntag mit seinem Kollegen Yves Arievich über Themen wie Star Wars, Marvel und DC. Mit beidem gehört er zum Webedia-Netzwerk, von dem auch MeinMMO ein Teil ist.

Welcher Film soll jetzt endlich erscheinen? In seinem Video berichtet Marco darüber, dass im nächsten Jahr der Film „Furiosa – A Mad Max Saga“ in den Kinos anlaufen soll und erzählt euch, was überhaupt dahinter steckt.

Der vierte Film der Mad-Max Reihe, „Fury Road“, wurde im Jahr 2014 angekündigt, nachdem damals schon 15 Jahre daran gearbeitet wurde. Der Film entwickelte sich dann schnell zum Super-Hit und zählt laut Marco noch heute zu den beeindruckendsten Actionfilmen des Jahrhunderts.

Im Jahr 2015 traf Mad Max dann auf die legendäre Furiosa (Charlize Theron). Jetzt soll die junge Furiosa mit ihrem eigenen Film die Leinwand erobern.

Ein Kapitel der Geschichte, das schon mit Fury Road entstand, damit Theron ihren Charakter besser versteht. Jetzt sollen auch wir diese Geschichte erfahren, um Furiosa besser kennen zu lernen – erzählt von einem fast 80-jährigen George Miller, dessen Filme sich, laut Marco, immer noch weigern so auszusehen, als wären sie von einem alten Mann

Was könnt ihr von Furiosa erwarten? Marco beschreibt in seinem Video das „Jesus-Prinzip“ der Mad Max-Filme, welches dafür sorgt, dass man jeden Film auch für sich alleine stehend sehen kann.

Denn in jedem Film berichten quasi unterschiedliche Zeitzeugen von Max verschiedenen Taten, die letztlich immer anderen zugutekommen – in einer Welt, in der sonst jeder doch eher an sich denkt.

Furiosa – A Mad Max Saga wird da die Ausnahme. Denn auch, wenn Mad Max im Titel genannt wird, wäre er in diesem Film und der Zeitspanne an einer ganz anderen Stelle.

Stattdessen werdet ihr die Geschichte der jungen Furiosa erleben, die zurück in die Greenlands will, wie Marco berichtet. Dabei soll der Film 15 Jahre in den Wastelands umfassen und über unterschiedliche Momente aus dem Leben Furiosas berichten.

Im Video erzählt Marco euch noch ein bisschen etwas dazu, wie Furiosa sich trotzdem wie ein typischer Mad Max-Film anfühlen soll. Und für alle, denen das eben nicht reicht, wird gerade ebenfalls an einem neuen Mad Max gearbeitet.

